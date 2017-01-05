Промоутер Ломаченко: "Орландо Салидо струсил"

Известный промоутер Боб Арум, который представляет интересы чемпиона мира WBO в первом легком весе Василия Ломаченко, заявил, что Орландо Салидо избегает матча-реванша с украинцем.

Салидо, который нанес Ломаченко единственное поражение в профессиональной карьере, ранее заявил, что вместо реванша с украинцем может провести бой с Франсиско Варгасом.

"Орландо Салидо струсил. Это единственное объяснение. Он попросил безумные деньги за реванш с Ломаченко. И мы согласились ему их заплатить. А потом он вдруг сказал: "Нет". Он просто отказывается соглашаться на бой. Почему? Потому что он знает, что не сможет побить Ломаченко. В первый раз это (его победа) была просто счастливой случайностью. Нет никакого способа повторить это", – рассказал Арум.