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Промоутер Ломаченко: "Орландо Салидо струсил" http://www.segodnya.ua/img/article/7857/6_main.1483606522.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/6_tn.1483606522.jpg Украина Мексиканский боксер избегает встречи с Василием Ломаченко

Промоутер Ломаченко: "Орландо Салидо струсил"

Сегодня, 10:50

Мексиканский боксер избегает встречи с Василием Ломаченко

Ломаченко ищет соперника на весну. Фото AFP
Ломаченко ищет соперника на весну. Фото AFP

Известный промоутер Боб Арум, который представляет интересы чемпиона мира WBO в первом легком весе Василия Ломаченко, заявил, что Орландо Салидо избегает матча-реванша с украинцем.

Салидо, который нанес Ломаченко единственное поражение в профессиональной карьере, ранее заявил, что вместо реванша с украинцем может провести бой с Франсиско Варгасом.

"Орландо Салидо струсил. Это единственное объяснение. Он попросил безумные деньги за реванш с Ломаченко. И мы согласились ему их заплатить. А потом он вдруг сказал: "Нет". Он просто отказывается соглашаться на бой. Почему? Потому что он знает, что не сможет побить Ломаченко. В первый раз это (его победа) была просто счастливой случайностью. Нет никакого способа повторить это", – рассказал Арум.
бокс, Василий Ломаченко, Орландо Салидо, Боб Арум

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