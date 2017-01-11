Промоутер назвал имя боксера, который сможет победить Усика

Артур Шпилька мог бы стать лидером первого тяжелого веса, если захотел бы туда спуститься

Промоутер польского боксера-супертяжеловеса Артура Шпильки (20-2, 15 КО) Анджей Василевски заявил, что его клиент сделал бы шума в первом тяжелом весе, если бы захотел туда спуститься.

"Я очень жалею, что господин Карол Да Коста имеющий большое влияние на Артура, не смог уговорить его перейти в тяжелый вес – естественную категорию для него.

Для Артура это было бы серьезной проблемой, но, на мой взгляд, игра стоит свеч. Нужно было бы разработать программу на 12 или 18 месяцев, согласно которой медленно и разумно опускаться в тяжелый вес.

Как мне кажется, если Артур не потерял всех своих качеств, то бесспорно он станет лучшим боксером крузервейт в мире.

Я вижу его, как абсолютного победителя в бою с Александром Усиком и Муратом Гассиев", – сказал Василевски в интервью Interia.pl.