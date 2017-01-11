Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Промоутер назвал имя боксера, который сможет победить Усика http://www.segodnya.ua/img/article/7871/35_main.1484125237.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/35_tn.1484125237.jpg Украина Артур Шпилька мог бы стать лидером первого тяжелого веса, если захотел бы туда спуститься

Промоутер назвал имя боксера, который сможет победить Усика

Сегодня, 11:00

Артур Шпилька мог бы стать лидером первого тяжелого веса, если захотел бы туда спуститься

Александр Усик уже имеет опыт побед над поляками. Фото К2 Promotions
Александр Усик уже имеет опыт побед над поляками. Фото К2 Promotions

Промоутер польского боксера-супертяжеловеса Артура Шпильки (20-2, 15 КО) Анджей Василевски заявил, что его клиент сделал бы шума в первом тяжелом весе, если бы захотел туда спуститься.

"Я очень жалею, что господин Карол Да Коста имеющий большое влияние на Артура, не смог уговорить его перейти в тяжелый вес – естественную категорию для него.

Для Артура это было бы серьезной проблемой, но, на мой взгляд, игра стоит свеч. Нужно было бы разработать программу на 12 или 18 месяцев, согласно которой медленно и разумно опускаться в тяжелый вес.

Как мне кажется, если Артур не потерял всех своих качеств, то бесспорно он станет лучшим боксером крузервейт в мире.

Я вижу его, как абсолютного победителя в бою с Александром Усиком и Муратом Гассиев", – сказал Василевски в интервью Interia.pl.
бокс, Александр Усик, Артур Шпилька, Мурат Гассиев

Вы сейчас просматриваете новость "Промоутер назвал имя боксера, который сможет победить Усика". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

24boxing.com.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Наше спорткино-2016: "Доктор Стрэндж" Фонсека и "Славные парни" Усик и Ломаченко

7 Января, 09:30

Драмы, триллеры, комедии и детективы украинского спорта-2016 в 16 фильмах этого года

Другие

Василий Ломаченко. Фото AFP

Василий Ломаченко - спортсмен 2016 года в Украине

7 Января, 09:00

В опросе на нашем сайте Василий Ломаченко с результатом 32% голосов обошел Верняева (30%), Усика (20%) и Чебана (18%)

Украина

Александр Усик. Фото К2 Promotion

На титул Усика нашелся новый претендент

1 Января, 12:38

Следующий поединок украинского боксера запланирован на 18 марта в Нью-Йорке

Другие

Выбери спортсмена 2016 года в Украине

Спортсмен 2016 года в Украине: опрос

31 Декабря 2016, 21:19

Проголосуйте за лучшего, по вашему мнению, спортсмена уходящего года. Претенденты: Усик, Чебан, Ломаченко и Верняев

Украина

Бой Кличко - Джошуа пройдет 29 апреля

Расписание боев украинских боксеров в начале 2017 года

30 Декабря 2016, 16:42

Уже известно четыре боя, которые пройдут в 2017 году с участием украинских боксеров

Украина

Кумовья-боксеры. Герои новой работы Сергея Долбилова не против сняться и в художественном фильме

Ломаченко не против художественного фильма, а Усик хочет сыграть супергероя

26 Декабря 2016, 09:23

Премьера фильма о Ломе и Усике. Вася ищет новый рекорд, Саша поет колядки

Украина

Александр Усик. Фото AFP

Промоутер: "Странно сравнивать Усика с Холифилдом, но народ им интересуется"

25 Декабря 2016, 15:07

Украинский боксер планирует через год перебраться в супертяжелый вес

Украина

"LOMUS: История одного рекорда": состоялся допремьерный показ

Ломаченко и Усик сходили на допремьерный показ фильма о себе

24 Декабря 2016, 13:51

Знаменитые боксеры в Киеве посмотрели фильм "LOMUS: История одного рекорда"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.