Путин намерен отделить Донбасс от Украины – Bloomberg

Кремль не будет признавать т. н. "ДНР" и "ЛНР", вместо этого интегрировав их потихоньку с Россией

Россия путем постепенной интеграции оккупированных территорий пытается отделить Донбасс от Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех источников, близких к властям в Москве, передает "Дождь".

Издание отмечает, что президент России Владимир Путин усиливает контроль над Донбассом.

Источники агентства отмечают, что Кремль не собирается официально признавать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", а пытается постепенно их интегрировать с Россией.

Пока США не заняли четкую позицию по Украине, Путин пользуется ситуацией и разрушает минские договоренности.

"Сделан следующий шаг к отделению Донбасса — в этом нет никаких сомнений", — сказал по телефону депутат Госдумы от "Единой России" Константин Затулин.

Россия действует постепенно, используя, в том числе, экономическую блокаду со стороны украинских активистов, а также выстраивая ключевые экономические связи с самопровозглашенными республиками.

Ранее украинский генерал Игорь Романенко рассказывал, что для Кремля затянувшаяся война на Донбассе – это способ влияния на Украину. По его мнению, любое обострение ситуации на Донбассе связано с политическими обстоятельствами.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин регулярно нарушает данные на различных переговорах обещания относительно прекращения огня на Донбассе.

Также заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев отмечал, что Россия может совершить попытки аннексии Донбасса. По его словам, накануне президентских выборов в РФ оккупанты могут попробовать в виде псевдореферендумов отмежевать регион от Украины.