Пьяный пациент избил ногами медсестру "скорой" на Запорожье

8 Апреля 2017, 22:46

Женщину госпитализировали в неврологическое отделение

Пациент избил медсестру. Фото: youtube.com
Пациент избил медсестру. Фото: youtube.com

Прошлой ночью, около половины третьего, пьяный 19-летний парень избил 50-летнюю медсестру "скорой", которая приехала его спасать. Об этом корреспонденту УНН сообщила старший фельдшер Васильевского отделения скорой медицинской помощи Наталья Матяш.

Инцидент произошел в селе Верхняя Криница Васильевского района Запорожской области. В 2:10 в диспетчерскую "103" поступило сообщение о том, что юноше в кафе стало плохо.

"Об алкогольном состояние юноши или о драке диспетчеру скорой не сообщили. Соответственно, бригада скорой отправилась на вызов самостоятельно, не ставя в известность полицию", — рассказала Матяш.

Прибывшие на место медики увидели лежащего без сознания парня. Они доставили его в карету скорой помощи. У парня были явные признаки алкогольного опьянения. Однако, парень быстро пришел в себя и ударил в висок младшую медсестру выездной бригады. Женщина при этом ударилась головой. Затем пьяный начал бить ногами медсестру. Успокаивать парня пришлось фельдшеру и водителю. Позже медики вызвали полицию.

50-летняя медсестра сняла побои и были опрошена полицией. Однако, позже ей стало плохо и ее госпитализировали в неврологическое отделение Васильевской ЦРБ.
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