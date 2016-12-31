Пять главных военных итогов года

В уходящем году украинская армия отказалась от мобилизации, испытывала новые образцы оружия, а также набиралась сил под руководством иностранных инструкторов. На фронте шли позиционные бои. По мнению экспертов, такое положение вещей сохранится и в 2017 году, если в России или Украине не произойдет каких-нибудь политических потрясений.

КОНТРАКТНАЯ АРМИЯ. В 2016 году Вооруженные силы Украины набрали в свои ряды более 60 тысяч контрактников. Одновременно из рядов ВСУ были уволены люди, призванные в 2015 году в рамках четвертой, пятой и шестой волн частичной мобилизации. Вероятность объявления седьмой волны частичной мобилизации сохранялась всю первую половину 2016 года. К этому обязывала логика комплектования армии, при которой четвертая волна меняла первую, пятая — вторую, а шестая — третью. Таким образом, седьмая волна должна была поменять четвертую, но эффективность призыва вызывала сомнения. Достаточно вспомнить, с каким трудом военные выполнили планы пятого и шестого этапов мобилизации летом 2015 года, когда некоторых военнообязанных приходилось буквально отлавливать.

Поэтому государство решило привлечь добровольцев звонкой монетой, с 1 января 2016 года повысив зарплаты контрактникам. Рядовой стрелок начал получать от 7 тысяч гривен, почти в два с половиной раза больше, чем ранее. Это принесло эффект, и контрактники пошли записываться в армию. Правда, многие из них рассматривали ее как место для стабильного заработка. По словам члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрия Тымчука, это привело к тому, что "заробитчане" отказывались выдвигаться в зону боевых действий. "Если разница в денежном содержании между тылом и фронтом составляет всего тысячу гривен, то кому интересно воевать", — отметил Тымчук.

И тем не менее появление добровольцев-контрактников, повышение привлекательности военной службы улучшило качество армии, считает главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин. "Еще один важный фактор — это помощь иностранных инструкторов в подготовке наших военнослужащих. Мы использовали все это время для того, чтобы стать сильнее", — пояснил Карин.

ОТНОШЕНИЯ С ЗАПАДОМ. Иностранные инструкторы работают в Украине в рамках "нелетальной" военной помощи, которую предоставляют западные страны. По данным Минобороны, Украине помогли 18 государств, однако самую существенную поддержку оказали США, направив в Украину оборудование на сумму более $117 млн — к примеру, радары для ведения контрбатарейной борьбы, бронеавтомобили "Хаммер", а также малые беспилотники Raven, вокруг которых, правда, в декабре 2016 года разгорелся скандал. Советник украинского Генштаба Натан Хазин заявил, что Raven оказались бесполезными на Донбассе, поскольку используют аналоговый канал передачи информации, который легко отслеживается средствами радиоэлектронной борьбы противника.

Определенные надежды украинская сторона возлагает на поддержку НАТО. Во время варшавского саммита, который состоялся в июле 2016 года, было решено предоставить Украине комплексный пакет поддержки по 40 различным направлениям. "Этот пакет предполагает столько помощи, сколько Украина сможет эффективно использовать для проведения реформ", — пояснил президент Петр Порошенко. Альянс фактически даже признал Россию агрессором, но, с другой стороны, дал понять, что не собирается принимать Украину в свой состав, а значит и помогать нам освобождать Донбасс и Крым. Эти вопросы нам придется решать самостоятельно.

НОВОЕ ОРУЖИЕ. Освободить занятые врагом территории нам должны помочь новые системы вооружений, которые активно испытывались в уходящем году. Одной из таких систем является новый ракетный комплекс "Ольха". Он представляет собой высокоточную управляемую ракету, разработанную на киевском КБ "Луч", которая запускается со старой советской 300-мм реактивной системы залпового огня "Смерч".

Первые пуски "Ольхи" состоялись весной 2016-го. Еще одни испытания прошли в Одесской области 26 августа. И, наконец, крайний запуск "Ольхи" состоялся 16 ноября. "Это страшное, точное, украинское оружие", — сообщил помощник министра обороны Юрий Бирюков.

По словам директора информационной консалтинговой компании Defence Express Сергея Згурца, проект "Ольха" нужен из-за критического устаревания единственного находящегося в распоряжении ВСУ оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У", который был принят на вооружение в 1975 году и практически исчерпал свой ресурс. Поскольку все известные испытания "Ольхи" прошли успешно, в 2017 году ракетный щит Украины может существенно окрепнуть.

ВРАГ НЕ ДРЕМЛЕТ. Этот щит нужен хотя бы для того, чтобы предостеречь противника от эскалации. В 2016 году Россия начала строительство четырех крупных военных баз у границ с Украиной для того, чтобы развернуть там войска. Так в селении Богучар (Воронежская область), в 45 км от границы с Украиной, Минобороны РФ размещает более 1300 единиц боевой техники и свыше 5 тысяч военнослужащих. Кроме того, в селе Валуйки Белгородской области (Харьковское направление), в 25 км от границы, планируется дислокация еще 3500 военнослужащих. Еще одна военная база развертывается на полигоне Кадамовский в Ростовской области, и четвертая база строится в городе Клинцы в Брянской области (в 50 км от украинской границы на Черниговском направлении). Здесь будут дислоцироваться от 3 до 4 тысяч российских военнослужащих.

Также в Ростовской области создана система управления оккупационным контингентом в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Эксперты Центра исследований армии, конверсии и разоружения отмечают, что эти силы в любой момент могут вторгнуться в Украину, причем в августе 2016-го эта вероятность превышала 50%. Противника останавливает лишь возросшее могущество украинской армии, а также неготовность боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР" к наступлению.

СВЕТЛОДАРСКАЯ ДУГА. Собственно говоря, наступать в 2016 году боевики не пытались, ограничившись постоянными обстрелами украинских позиций. Основными горячими точками 2016 года стала авдеевская промзона, мариупольское направление и так называемая Светлодарская дуга, образовавшаяся в 2015 году после отступления подразделений ВСУ из Дебальцево.

Авдеевскую промзону, которая находилась на "ничейной земле", боевики использовали для обстрелов позиций украинской армии. В марте 2016 года там закрепились подразделения ВСУ, обеспечив огневой контроль над важной трассой Донецк — Горловка возле Ясиноватской развязки. С тех пор отряды так называемой "ДНР" безуспешно пытаются выбить украинских бойцов с новых позиций.

Первый раунд боев на Светлодарской дуге прошел в конце июня, а второй, особенно ожесточенный, начался 18 декабря. Декабрьское сражение разгорелось в "ничейной" зоне.

Как сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко, в боях на Светлодарской дуге с 18 по 23 декабря погибли 8 бойцов ВСУ. Потери боевиков, по данным украинской стороны, исчисляются десятками. Но и противник заявил о большом количестве "двухсотых" в рядах украинской армии, приуменьшая собственные потери. При этом свои позиции улучшила именно украинская сторона, заняв несколько опорных пунктов противника и установив контроль над поселком Новолуганское. Серия небольших тактических приобретений ВСУ и стала главным итогом позиционной борьбы в 2016 году.

ЧТО ДАЛЬШЕ. По мнению экспертов, состояние "ни мира, ни войны" сохранится и в следующем году, однако развитие ситуации во многом будет зависеть от внешнеполитических факторов и от ситуации внутри страны. "В следующем году Россия будет продолжать раскачивать ситуацию в Украине. При этом на фронте будет продолжаться позиционная война с последующей деморализацией оккупационных войск", — заявил Юрий Карин. А старший аналитик Международного центра перспективных исследований Анатолий Октисюк полагает, что политическая нестабильность в России или Украине может привести к эскалации на фронте. "Пока так и не ясно, что делать с оккупированным Донбассом. От информированных людей я все чаще слышу заявления, что Украине вообще стоит перейти к более самостоятельной политике, не оглядываясь на мнение ЕС и США", — заявил Октисюк.