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Пятеро футболистов покинули львовские "Карпаты" http://www.segodnya.ua/img/article/7869/49_main.1484059205.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/49_tn.1484059205.jpg Украина Клуб обновляет состав в зимнее межсезонье

Пятеро футболистов покинули львовские "Карпаты"

Сегодня, 16:40

Клуб обновляет состав в зимнее межсезонье

Кадимян покидает Львов. Фото ФК &quot;Карпаты&quot;
Кадимян покидает Львов. Фото ФК "Карпаты"

Львовские "Карпаты" объявили, что команду покидают пять футболистов. Это защитник Вадим Страшкевич, полузащитники Евгений Чумак и Владимир Савошко, нападающие Гегам Кадимян и Юрий Захаркив.

Напомним, что ранее "Карпаты" покинул полузащитник Владимир Костевич, который продолжит карьеру в польском "Лехе".
футбол, Карпаты Львов , Евгений Чумак, Владимир Костевич

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Источник:

Офіційний сайт ФК "Карпати"

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