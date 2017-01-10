Пятеро футболистов покинули львовские "Карпаты"
Клуб обновляет состав в зимнее межсезонье
Львовские "Карпаты" объявили, что команду покидают пять футболистов. Это защитник Вадим Страшкевич, полузащитники Евгений Чумак и Владимир Савошко, нападающие Гегам Кадимян и Юрий Захаркив.
Напомним, что ранее "Карпаты" покинул полузащитник Владимир Костевич, который продолжит карьеру в польском "Лехе".
Вы сейчас просматриваете новость "Пятеро футболистов покинули львовские "Карпаты"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии