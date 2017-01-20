Рада ушла на каникулы до 7 февраля

Парубий отметил, что Верховная Рада не позволила дестабилизировать украинский парламент и ситуацию в Украине

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на утреннем заседании в пятницу объявил закрытой 5-ую сессию украинского парламента восьмого созыва. Об этом спикер объявил в присутствии небольшого количества народных депутатов после "Часа вопросов к правительству".

"Мы сделали много, но перед нами, что очень важно, стоят большие задачи – задача украинской победы, освобождение украинских земель от российского оккупанта. Работаем, победим", – заявил спикер перед официальным закрытием 5-ой сессии восьмого созыва.

Он отметил, что Верховная Рада не позволила дестабилизировать украинский парламент и ситуацию в Украине.

"То, что мы не позволили спровоцировать противостояние и дестабилизацию – это заслуга всех", – сказал Парубий.

Он добавил, что в ходе 5-ой сессии восьмого созыва народные депутаты приняли 106 законов в целом, из них 16 ратификаций и 60 законопроект в первом чтении.

Председатель Верховной Рады обратил внимание на то, что парламент много сделал для судебной реформы.

"Мы продолжили судебную реформу, и закон "О высшем совете правосудия" стал символом того, что мы решительно настроены на реформирование судебной системы", – подчеркнул он.

Среди заслуг парламента спикер также назвал принятие государственного бюджета на 2017 год – "бюджет воюющей Украины".

Согласно повестке дня работы парламента в пятницу, планировалось еще объявление депутатских запросов и раздел "Разное", во время которого проходят выступления парламентариев с трибуны.

В пятницу "уже традиционно" Верховная Рада не рассматривала какие-либо вопросы и не проводила голосования.

Напомим, открытие шестой сессии состоится 7 февраля.

Как сообщалось, первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что вопрос об исключении внефракционного народного депутата Надежды Савченко из состава парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Верховная Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе.