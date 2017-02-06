Раненный в Авдеевке британский фотограф сообщил об успешной операции на глазах

Сегодня, 11:44

Кристофе Нунн поблагодарил медицинский персонал больницы, которые спасли ему зрение

Кристофер Нунн
Кристофер Нунн

Британский фотограф Кристофер Нунн, который получил повреждение глаз во время обстрела Авдеевки, рассказал, что операция длилась долго, но прошла успешно. Об этом он написал в Twitter.

Он также поблагодарил медперсонал, который помог спасти ему зрение.

"Информация о больнице. Большое спасибо всей команде здесь. Они выполнили успешную пятичасовую операцию на сильно поврежденных глазах", – написал Нунн.

Как сообщалось, британский фотограф Кристофер Нунн был ранен 2 февраля. Нунна с травмой левого глаза эвакуировали в 66 военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу им. Мечникова города Днепр.

Позже Кристофер Нунн рассказал подробности произошедшего. По его словам, с наступлением вечера обстрелы участились и казалось, что бои проходят совсем рядом.
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"Сегодня"

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