Раненный в Авдеевке британский фотограф сообщил об успешной операции на глазах

Британский фотограф Кристофер Нунн, который получил повреждение глаз во время обстрела Авдеевки, рассказал, что операция длилась долго, но прошла успешно. Об этом он написал в Twitter.

Он также поблагодарил медперсонал, который помог спасти ему зрение.

"Информация о больнице. Большое спасибо всей команде здесь. Они выполнили успешную пятичасовую операцию на сильно поврежденных глазах", – написал Нунн.

Info about hospital.Thank you so much to whole team here.They performed successful 5 hour op on severely damaged eye pic.twitter.com/jpp7jpM9Z7