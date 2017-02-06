Раненный в Авдеевке британский фотограф сообщил об успешной операции на глазах

Британский фотограф Кристофер Нунн, который получил повреждение глаз во время обстрела Авдеевки, рассказал, что операция длилась долго, но прошла успешно. Об этом он написал в Twitter.

Он также поблагодарил медперсонал, который помог спасти ему зрение.

"Информация о больнице. Большое спасибо всей команде здесь. Они выполнили успешную пятичасовую операцию на сильно поврежденных глазах", – написал Нунн.

Info about hospital.Thank you so much to whole team here.They performed successful 5 hour op on severely damaged eye pic.twitter.com/jpp7jpM9Z7 — Christopher Nunn (@chrisnunnphoto) 6 февраля 2017 г.

Как сообщалось, британский фотограф Кристофер Нунн был ранен 2 февраля. Нунна с травмой левого глаза эвакуировали в 66 военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу им. Мечникова города Днепр.

Позже Кристофер Нунн рассказал подробности произошедшего. По его словам, с наступлением вечера обстрелы участились и казалось, что бои проходят совсем рядом.