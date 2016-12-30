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Расписание боев украинских боксеров в начале 2017 года http://www.segodnya.ua/img/article/7847/82_main.1483108926.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/82_tn.1483108926.jpg Украина Уже известно четыре боя, которые пройдут в 2017 году с участием украинских боксеров

Расписание боев украинских боксеров в начале 2017 года

Сегодня, 16:42

Уже известно четыре боя, которые пройдут в 2017 году с участием украинских боксеров

Бой Кличко - Джошуа пройдет 29 апреля
Бой Кличко - Джошуа пройдет 29 апреля

Завершается 2016 года. В нем украинские боксеры-профессионалы провели множество боев, а Василий Ломаченко и Александр Усик завоевали чемпионские пояса и их успешно защитили.

Уже известно четыре боя, которые пройдут в 2017 году с участием украинских боксеров.

Расписание на 2017 год:

14 января Евгений Хитров (Украина) — Имманувель Алим (США)
Нью-Йорк, США. Пояс WBC Silver

28 января Иван Редкач (Украина) — соперник неизвестен
Лас-Вегас, США

18 марта Александр Усик (Украина) — соперник неизвестен
Нью-Йорк, США. Пояс WBO

29 апреля Владимир Кличко (Украина) — Энтони Джошуа (Великобритания)
Лондон, Англия. Пояса IBF и WBA
украинские боксеры, Василий Ломаченко, Александр Усик, Евгений Хитров, Иван Редкач, Энтони Джошуа

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Источник:

boxing-mma.com

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