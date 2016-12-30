Расписание боев украинских боксеров в начале 2017 года

Уже известно четыре боя, которые пройдут в 2017 году с участием украинских боксеров

Завершается 2016 года. В нем украинские боксеры-профессионалы провели множество боев, а Василий Ломаченко и Александр Усик завоевали чемпионские пояса и их успешно защитили.

Уже известно четыре боя, которые пройдут в 2017 году с участием украинских боксеров.

Расписание на 2017 год:

14 января Евгений Хитров (Украина) — Имманувель Алим (США)

Нью-Йорк, США. Пояс WBC Silver

28 января Иван Редкач (Украина) — соперник неизвестен

Лас-Вегас, США

18 марта Александр Усик (Украина) — соперник неизвестен

Нью-Йорк, США. Пояс WBO

29 апреля Владимир Кличко (Украина) — Энтони Джошуа (Великобритания)

Лондон, Англия. Пояса IBF и WBA