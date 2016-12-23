Реформа интернатов: социальные услуги против заведений несвободы

В Украине в ближайшее время стартует реформа государственного ухода и воспитания детей, которые сегодня лишены родительской опеки. В ближайшие дни, как ожидается, президент подпишет указ об утверждении Стратегии деинституализации ухода за ребенком.

О перспективах и возможных последствиях реформы рассказали журналистам уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба и руководитель общественных программ Института общественно-экономических исследований Марианна Онуфрик. Напомним, эксперт входила в рабочую группу по наработке положений стратегии. Группа работала год и за это время, как отметила Марианна Онуфрик, удалось выработать предложения и комплексное видение предстоящей реформы, предусматривающей постепенный переход от интернатной системы воспитания детей к оказанию социальных, образовательных и медицинских услуг в соответствии с потребностями семей с детьми по месту их проживания.

Средства – не для детей

Как сообщил Николай Кулеба, сегодня в Украине насчитывается 744 учреждения институционального ухода государственной и коммунальной форм собственности, в которых постоянно проживает 105783 ребенка (по состоянию на 1 сентября 2016 года). И только 8741 ребенок, или 8%, являются сиротами или лишенными родительской опеки. У остальных 92% детей в интернатах, а это 97 042 человека, есть родители. В основном семья отдает государству на воспитание своих детей из-за бедности или наличия у ребенка особых потребностей, в том числе инвалидности.

Николай Кулеба сообщил, что в этом году из государственного бюджета на содержание интернатов выделено 7 млрд грн. Однако 85% этих денег уходит на содержание помещений и заработную плату персонала, и только 15% – на нужды детей. Получается, что в день на ребенка тратится 27 гривен, из которых 23 – на питание, 3 – на одежду и только 1 гривна – на лечение.

Доказано, что три месяца пребывания ребенка в интернате задерживают его развитие на месяц, три года – на год. При этом более 50% воспитанников интернатов проживают там более 3-х лет. "Система интернатного ухода детей является дорогостоящей, неэффективной и вредной для ребенка, его семьи и для общества в целом. Особенно негативными являються последствия для детей до 3 лет, у которых больше всего наблюдается задержка физического и психоэмоционального развития", – говорит Марианна Онуфрик.

Уполномоченный президента по правам ребенка уверяет: "Научные исследования показывают, что у детей раннего возраста в результате нахождения в интернате, подавляется развитие активности головного мозга, что вызывает неврологические и поведенческие расстройства, нарушения эмоций и речи в течение дальнейшей жизни". Однако вред от пребывания детей в интернатах не осознают ни родители, которые направляют их туда, ни государство, предпочитающее такую форму альтернативного ухода.

Уникальная роль общества и общин

"Именно общество, в частности, общественные организации и СМИ как активная его часть, должны играть уникальную роль и выступить двигателем изменений системы институционального ухода за детьми в Украине", – убеждена руководитель общественных программ Института общественно-экономических исследований Марианна Онуфрик. Она отмечает, что Украина еще в 1991 году, присоединившись к Конвенции ООН по правам ребенка, признала то, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания.

Марианна Онуфрик отмечает, что семья не должна оставаться один на один со своими сложными обстоятельствами. Если есть дети с особыми потребностями, в том числе с инвалидностью, они должны получать все необходимые социальные услуги по месту жительства: раннее вмешательство, дневной уход, поддержанное проживания, а также качественные медицинские услуги, инклюзивное образование. Именно на это должны быть направлены первые шаги государства в процессе реформирования системы институционального ухода за детьми. "Главная задача реформы – предупредить попадание детей в интернатные учреждения, а также, исходя из того, что сегодня 92% детей в учреждениях имеют биологических родителей – создать все условия, чтобы дети могли вернуться в семью. Когда семья будет получать помощь от государства, поддержку от общества, потребность в интернатах постепенно отпадет сама", – говорит Марианна Онуфрик.

Отказавшись от интернатной формы воспитания, государство сможет направить надлежащее финансирование на поддержку семьи и детей с особыми потребностями. Ведь содержание ребенка в интернатном заведении есть в два-три раза дороже, чем поддержка на уровне общины. "По расчетам международных организации, потратив 1 доллар на услугу раннего вмешательства, государство экономит 7 долларов на социальную поддержку этого человека в течение его жизни", – говорит аналитик ИОЭИ.

Европейские соседи Украины уже или проводят успешно, или завершили процесс деинституциализации ухода ребенка. В Польше, Венгрии, Румынии, Молдове процент воспитанников интернатных учреждений составляет не более 0,5% детского населения. В Украине на сегодняшний день – 1,5%. По словам Николая Кулебы, реформа предусмотрена на 10 лет, в ее результате часть интернатов останется, но в каждом из них будет жить 100-300 детей, как сейчас, а 6-12. "Мы рассчитываем, что через 10 лет в Украине в интернатах будут находиться не 106 тыс. детей, как сейчас, а не больше 30 тысяч", – отметил уполномоченный президента по правам ребенка.

После подписания указа президента следующим шагом должно стать утверждение соответствующего плана действий по деинституциализации. Дальше – отдельный план по каждой области, каждому интернату, изучение потребностей каждой общины в обеспечении социальными услугами и каждого ребенка и его семьи в их получении. Оба спикеры отметили, что на текущем этапе в процессе деинституциализации главным является не вопрос закрытия интернатных учреждений, а поддержка детей и семей, их воспитывающих.