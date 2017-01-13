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Рейтинг: топ-5 украинских футбольных клубов по посещаемости в интернете http://www.segodnya.ua/img/article/7881/17_main.1484327308.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/17_tn.1484327308.jpg Украина "Шахтер" почти в два раза опережает "Динамо" по посетителям официального сайта в месяц

Рейтинг: топ-5 украинских футбольных клубов по посещаемости в интернете

Сегодня, 19:08

"Шахтер" почти в два раза опережает "Динамо" по посетителям официального сайта в месяц

Сайт &quot;Шахтера&quot; - самый посещаемый в Украине среди футбольных клубов
Сайт "Шахтера" - самый посещаемый в Украине среди футбольных клубов

Донецкий "Шахтер" – клуб, официальный сайт которого посещает наибольшее количества болельщиков в Украине. В среднем в месяц на сайте "горняков" бывает чуть больше 500 тысяч человек. На втором месте "Динамо" с результатом почти 300 тысяч. Третий – "Днепр" (105 тысяч).

Четвертое и пятое место заняли "Заря" и "Сталь" с результатом 35 тысяч и 9 тысяч соответственно.

Ранее сообщалось, что сайт "Динамо" вошел в топ-10 рейтинга самых популярных сайтов футбольных клубов планеты, обогнав даже таких гигантов, как "Бавария", "Боруссия" Д, "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Ювентус". Очевидно, что в УЕФА ошиблись с данными по украинскому клубу.

Клуб

Посещения (среднее за мес.)

Посетители (среднее за мес.)

Посещения (макс в мес.)

ФК Шахтер

1 689 080

506 064

2 416 373

ФК Динамо

1 156 290

296 318

2 022 032

ФК Днепр

268 737

104 848

557 377

ФК Заря

143 503

35 377

233 693

ФК Сталь

41 470

8 863

78 182

Данные: isport.ua
чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Заря Луганск, ФК Днепр, Сталь Каменское

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Источник:

Сегодня|Спорт

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