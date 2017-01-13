Рейтинг: топ-5 украинских футбольных клубов по посещаемости в интернете
"Шахтер" почти в два раза опережает "Динамо" по посетителям официального сайта в месяц
Донецкий "Шахтер" – клуб, официальный сайт которого посещает наибольшее количества болельщиков в Украине. В среднем в месяц на сайте "горняков" бывает чуть больше 500 тысяч человек. На втором месте "Динамо" с результатом почти 300 тысяч. Третий – "Днепр" (105 тысяч).
Четвертое и пятое место заняли "Заря" и "Сталь" с результатом 35 тысяч и 9 тысяч соответственно.
Ранее сообщалось, что сайт "Динамо" вошел в топ-10 рейтинга самых популярных сайтов футбольных клубов планеты, обогнав даже таких гигантов, как "Бавария", "Боруссия" Д, "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Ювентус". Очевидно, что в УЕФА ошиблись с данными по украинскому клубу.
|Клуб
|
Посещения (среднее за мес.)
|
Посетители (среднее за мес.)
|
Посещения (макс в мес.)
|
ФК Шахтер
|
1 689 080
|
506 064
|
2 416 373
|
1 156 290
|
296 318
|
2 022 032
|
ФК Днепр
|
268 737
|
104 848
|
557 377
|
ФК Заря
|
143 503
|
35 377
|
233 693
|
ФК Сталь
|
41 470
|
8 863
|
78 182
Данные: isport.ua
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