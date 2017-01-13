Рейтинг: топ-5 украинских футбольных клубов по посещаемости в интернете

"Шахтер" почти в два раза опережает "Динамо" по посетителям официального сайта в месяц

Донецкий "Шахтер" – клуб, официальный сайт которого посещает наибольшее количества болельщиков в Украине. В среднем в месяц на сайте "горняков" бывает чуть больше 500 тысяч человек. На втором месте "Динамо" с результатом почти 300 тысяч. Третий – "Днепр" (105 тысяч).

Четвертое и пятое место заняли "Заря" и "Сталь" с результатом 35 тысяч и 9 тысяч соответственно.

Ранее сообщалось, что сайт "Динамо" вошел в топ-10 рейтинга самых популярных сайтов футбольных клубов планеты, обогнав даже таких гигантов, как "Бавария", "Боруссия" Д, "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Ювентус". Очевидно, что в УЕФА ошиблись с данными по украинскому клубу.

Клуб Посещения (среднее за мес.) Посетители (среднее за мес.) Посещения (макс в мес.) ФК Шахтер 1 689 080 506 064 2 416 373 ФК Динамо 1 156 290 296 318 2 022 032 ФК Днепр 268 737 104 848 557 377 ФК Заря 143 503 35 377 233 693 ФК Сталь 41 470 8 863 78 182

Данные: isport.ua