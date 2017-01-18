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РФ дала российское гражданство десятерым экс-"беркутовцам" http://www.segodnya.ua/img/article/7893/15_main.1484730482.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/15_tn.1484730482.jpg Украина Среди приютившихся в России обвиняемых значится и командир расформированного спецподразделения Садовник

РФ дала российское гражданство десятерым экс-"беркутовцам"

Сегодня, 11:08

Среди приютившихся в России обвиняемых значится и командир расформированного спецподразделения Садовник

Экс-&quot;беркутовцы&quot; приютились в РФ. Фото: AFP
Экс-"беркутовцы" приютились в РФ. Фото: AFP

Десять бывших бойцов расформированного спецподразделения "Беркут", которые обвиняются в преступлениях на Майдане, получили российское гражданство. Об этом заявил прокурор Роман Псюк во время суда над пятью экс-"беркутовцами", передает Корреспондент.

Он отметил, что это стало известно после того, как об этом уведомила украинскую прокуратуру коллеги из России.

Таким образом, согласно информации, Россия приютила командира экс-"беркутовцев" Дмитрия Садовника и еще девятерых бойцов. Также временное убежище получили еще двое.

"На данный момент 10 человек из обвинительного акта, согласно данным Генпрокуратуры РФ, получили гражданство России и сейчас там скрываются. Еще двое получили в России временное убежище", – сказал Псюк.

Напомним, пяти экс-"беркутовцам" продлили арест. 17 января Святошинский районный суд Киева удовлетворил ходатайство обвинения о продлении до 17 марта меры пресечения в виде содержания под стражей для пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" – Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в убийстве 48 активистов Майдана.

Ранее сообщалось, что 16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против этих пяти экс-"беркутовцев".
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