РФ строит у границы с Украиной военный городок и стягивает артиллерию – Минобороны

Как отмечается, Россия не уведомляла в установленном порядке государства-участники ОБСЕ по Венскому документу о создании нового формирования

В 50 км от границы с Украиной в Ростовской области Российской Федерации в районе формирования мотострелковой дивизии численностью в 10,5 тыс. военных вооруженных сил РФ выявлено много артиллерии. Об этом в.и. о.начальника Управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Владислав Пономарев заявил на брифинге по итогам проведения инспекции пограничной территории Ростовской области на предмет наличия там мест дислокации воинских частей и подразделений российской армии.

Он напомнил, что инспекционная проверка проходила с 16 по 19 января 2017 года.

"В результате проведения вышеупомянутой инспекции инспекционная группа установила, что на территории Ростовской области формируется 150-я мотострелковая дивизия. Наличие вблизи с границей Украины этого формирования количеством в 10,5 тыс военнослужащих, конечно же, не добавляет гарантий безопасности нашему государству, а наоборот, является потенциальной угрозой", – подчеркнул Пономарев.

Он отметил, что РФ не уведомляла в установленном порядке государства-участники ОБСЕ по Венскому документу о создании нового формирования.

"Мы считаем этот факт грубым нарушением положений этого документа", – добавил Пономарев.

В свою очередь руководитель многонациональной инспекционной группы Украины Алексей Вершигора уточнил, что в настоящее время сформирован штаб 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа вооруженных сил РФ в населенном пункте Персиановский неподалеку от города Новочеркасск.

"Это примерно 50 км от границы с Украиной (от оккупированной части границы в Донецкой области – Ред.)", – сказал Вершигора.

"Также сформированы подразделения боевого и тылового обеспечения, разведывательный батальон, батальон связи, батальон материально-технического обеспечения. Подтверждено, что численность дивизии составит 10,5 тыс. человек. По сообщениям российской стороны, дивизия должна сформироваться – срок определен – до конца 2017 года", – добавил он.

По словам Вершигоры, в настоящее время осуществляется активное перемещение вооружения и военной техники и его сосредоточение в приграничных районах Украины.

Также активно ведется строительство инфраструктуры военных городков дивизии для длительного сосредоточения воинских частей и подразделений.

"В настоящее время готовность этих зданий – 90%. Это современные полевые городки, которые строятся "с нуля", и также сроки готовности – до конца 2017 года", – отметил Вершигора.

Кроме того, он сообщил, что подтверждена информация о значительном сосредоточении артиллерийских систем различных типов вблизи Новочеркасска и базе хранения и ремонта артиллерийского вооружения.

"Не исключено использование указанного вооружения для комплектования частей 150-й мотострелковой дивизии, а также пророссийских террористических группировок на временно неподконтрольных Украине территориях. Доступ инспекционной группы на данный объект был запрещен. Фотографирование указанных типов артиллерии также было запрещено", – заявил он.

Напомним, 20 января пресс-служба Генштаба ВСУ заявила, что 16-19 января представители Украины, Канады и Дании провели инспекцию вблизи границы на территории Ростовской области РФ.

Выявлено, что 10 января в нарушение Венского документа от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД-2011) РФ начала формировать вблизи границ Украины мотострелковую дивизию численностью свыше 10 тыс. военных.

В Генштабе подчеркнули, что это противоречит информации, которую сама же РФ предоставила государствам-участникам через официальную сеть ОБСЕ в ноябре 2016 года. В частности РФ сообщила, что не планирует в 2017 году увеличение численности личного состава регулярных формирований и боевых частей.