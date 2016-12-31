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Ринат Ахметов: "Держать серебряные медали чемпионата Украины – для меня боль" http://www.segodnya.ua/img/article/7849/38_main.1483185722.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/38_tn.1483185722.jpg Украина Президент "Шахтера" поздравил с новогодними праздниками и рассказал, что цель на 2017 год – "золото" чемпионата и достойное выступление в Лиге Европы

Ринат Ахметов: "Держать серебряные медали чемпионата Украины – для меня боль"

Сегодня, 14:01

Президент "Шахтера" поздравил с новогодними праздниками и рассказал, что цель на 2017 год – "золото" чемпионата и достойное выступление в Лиге Европы

Ринат Ахметов. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Ринат Ахметов. Фото ФК "Шахтер"

На официальном сайте "Шахтера" появилось новогоднее поздравление президента клуба Рината Ахметова. Приводим его полностью:

Дорогие друзья!

Подходит к концу 2016 год. В этом году "Шахтер" вдали от дома встретил свое 80-летие. В этом году "Шахтер" сердечно поблагодарил Мистера и поприветствовал нового амбициозного наставника Паулу Фонсеку. В этом году у "Шахтера" было очень много ярких и красивых игр. Но то, что в этом году в руках мы держали серебряные медали чемпионата Украины, – для меня самая большая боль. Наши амбиции – только золото. Поэтому "Шахтер" не сдается, не опускает рук и идет только вперед.

Я убежден, трудности порождают в человеке способности для их преодоления. Это значит, что серебряные медали и досаду от выступления в Лиге чемпионов мы оставляем в уходящем году. А наступающий встречаем уверенным лидерством в чемпионате и красивыми победами в Лиге Европы.

В 2017-м цели "Шахтера" остаются неизменными – побеждать, держать в руках золото, красиво и достойно выступать на европейской арене. Сегодня у нас для этого есть все: сильные и амбициозные игроки, сильный и амбициозный тренер, сильный и амбициозный менеджмент, а самое главное – наши болельщики. Для них мы играем, и ради них мы не сдаемся.

Друзья, в канун новогодних праздников я от всего сердца хочу пожелать каждому из вас здоровья, счастья и добра. Мира и благополучия вам и вашим семьям.

С Новым годом!
поздравление, Лига Европы, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Ринат Ахметов

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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