Российская техника на Донбассе в 2014 и 2017 годах: сравнение

Сегодня, 04:38

Также показано количество обстрелов оккупантами по каждому месяцу в 2017 году

Техника оккупантов на Донбассе. Фото: Facebook
Техника оккупантов на Донбассе. Фото: Facebook

В сравнении с началом войны на Донбассе Россия многократно увеличила присутствие своей военной техники на украинской земле. Такие данные можно увидеть на инфографике, которую у себя в Twitter опубликовала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Неизбежность наказания руководит жестокостью агрессоров. Эта инфографика показывает, насколько далеко Россия уже пошла в маниакальной одержимости властью", – написала она.

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Так, согласно инфографике, в 2014 году на Донбассе было 30 российских танков, к 2017 году стало 680. Артиллерия и системы залпового огня: 2014 год – 110, 2017 – 1170. Бронетехника (БПМ, БТР): 124 (1250 в 2017-м). Системы ПВО: 50 (550 в 2017-м).

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Также Климпуш-Цинцадзе показала, сколько обстрелов было совершено оккупантами в 2017 году, разбив их по каждому месяцу.

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"За этими цифрами стоят угробленные судьбы реальных людей. Мир не может разговаривать с Москвой, не принимая во внимание эту ужасную реальность", – отметила вице-премьер.

Как заявлял ранее спецпредставитель США Курт Волкер, на Донбассе российских танков больше, чем у всех стран Западной Европы.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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