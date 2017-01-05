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Российских "добровольцев" на Донбассе могут преследовать в РФ – Тука http://www.segodnya.ua/img/article/7857/45_main.1483614405.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/45_tn.1483614405.jpg Украина Их на родине никто не ждет: это люди, которые познали вкус войны, ограблений, убийств, неконтролируемой власти

Российских "добровольцев" на Донбассе могут преследовать в РФ – Тука

Сегодня, 13:05

Их на родине никто не ждет: это люди, которые познали вкус войны, ограблений, убийств, неконтролируемой власти

Георгий Тука. Фото: wikimedia.org
Георгий Тука. Фото: wikimedia.org

На Донбассе находятся 5 тысяч военных регулярной российской армии, кроме них есть много так называемых "добровольцев", которым нравится неконтролируемая власть и безнаказанность. Возможно, потом этих людей будут преследовать правоохранительные органы в России, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканала "112 Украина".

"5 тысяч, имеется в виду, регулярной армии. Она получает приказ, она вернется. А вот все эти казачки и остальные, так называемые "туристы", с ними что делать? Будет очень непростой путь. Их там, на родине, никто не ждет. Это люди, которые познали вкус войны, ограблений, убийств, неконтролируемой власти, такие люди ни в одной цивилизованной стране не нужны. Не зря, часть из них сейчас стремится перебраться в Сирию. Потому что это уже их жизнь, – война. Они себя не представляют в гражданской жизни. Я даже не исключаю того, что со временем их могут преследовать российские правоохранительные органы. Сейчас их в России называют "добровольцами", а через определенный промежуток времени их могут начать называть наемниками. Кстати, это запрещено российским законодательством", – сказал Тука.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на Донбассе находится около 40 тысяч членов незаконных вооруженных формирований, среди них пять тысяч – военные регулярной армии Российской Федерации. 
россия, война, Донбасс, наемники, Тука

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Источник:

112.ua

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