Российскому рэперу запретили въезд в Украину
Российский исполнитель не сможет теперь попасть в Украину в течение трех лет
Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российскому рэп исполнителю Левану Гарозии под сценическим псевдонимом L'One. Об этом заявил народный депутат Владимир Парасюк со ссылкой на решение СБУ.
Согласно документу, российскому рэперу запрещен въезд в Украину сроком на три года.
"Никто не имеет права незаконно посещать украинский Крым, а тем более, если речь идет о адептах "русского мира", – написал Парасюк.
Напомним, ранее популярную российскую певицу Кристину Си (Саркисян) не впустили в Украину из-за ее выступлений в оккупированном Крыму. Теперь в ближайшие три года не сможет попасть в Украину из-за нарушения украинского законодательства.
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