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Российскому рэперу запретили въезд в Украину http://www.segodnya.ua/img/article/7836/42_main.1482852963.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/42_tn.1482852963.jpg Украина Российский исполнитель не сможет теперь попасть в Украину в течение трех лет

Российскому рэперу запретили въезд в Украину

Вчера, 17:37

Российский исполнитель не сможет теперь попасть в Украину в течение трех лет

L&#039;One. Фото: facebook
L'One. Фото: facebook

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российскому рэп исполнителю Левану Гарозии под сценическим псевдонимом L'One. Об этом заявил народный депутат Владимир Парасюк со ссылкой на решение СБУ.

Согласно документу, российскому рэперу запрещен въезд в Украину сроком на три года.

"Никто не имеет права незаконно посещать украинский Крым, а тем более, если речь идет о адептах "русского мира", – написал Парасюк.

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Напомним, ранее популярную российскую певицу Кристину Си (Саркисян) не впустили в Украину из-за ее выступлений в оккупированном Крыму. Теперь в ближайшие три года не сможет попасть в Украину из-за нарушения украинского законодательства.
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Источник:

"Сегодня"

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