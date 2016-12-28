Российскому рэперу запретили въезд в Украину

Российский исполнитель не сможет теперь попасть в Украину в течение трех лет

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российскому рэп исполнителю Левану Гарозии под сценическим псевдонимом L'One. Об этом заявил народный депутат Владимир Парасюк со ссылкой на решение СБУ.

Согласно документу, российскому рэперу запрещен въезд в Украину сроком на три года.

"Никто не имеет права незаконно посещать украинский Крым, а тем более, если речь идет о адептах "русского мира", – написал Парасюк.

Напомним, ранее популярную российскую певицу Кристину Си (Саркисян) не впустили в Украину из-за ее выступлений в оккупированном Крыму. Теперь в ближайшие три года не сможет попасть в Украину из-за нарушения украинского законодательства.