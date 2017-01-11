Руслан Малиновский принес победу "Генку" в товарищеском матче

Бельгийский клуб обыграл "Дармштадт" с Федецким и Березовским

Бельгийский "Генк" минимально победил "Дармштадт" в товарищеском матче.

Единственный гол во встрече забил украинец Руслан Малиновский ударом со штрафного на 30-й минуте первого тайма.

Следует отметить, что украинцы Артем Федецкий и Игорь Березовский вышли на поле в стартовом составе "Дармштадта" и провели весь поединок.