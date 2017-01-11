Руслан Малиновский принес победу "Генку" в товарищеском матче
Бельгийский клуб обыграл "Дармштадт" с Федецким и Березовским
Бельгийский "Генк" минимально победил "Дармштадт" в товарищеском матче.
Единственный гол во встрече забил украинец Руслан Малиновский ударом со штрафного на 30-й минуте первого тайма.
Следует отметить, что украинцы Артем Федецкий и Игорь Березовский вышли на поле в стартовом составе "Дармштадта" и провели весь поединок.
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