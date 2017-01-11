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Руслан Малиновский принес победу "Генку" в товарищеском матче http://www.segodnya.ua/img/article/7874/0_main.1484154996.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/0_tn.1484154996.jpg Украина Бельгийский клуб обыграл "Дармштадт" с Федецким и Березовским

Руслан Малиновский принес победу "Генку" в товарищеском матче

Сегодня, 19:53

Бельгийский клуб обыграл "Дармштадт" с Федецким и Березовским

Малиновский помог &quot;Генку&quot; победить. Фото Twitter
Малиновский помог "Генку" победить. Фото Twitter

Бельгийский "Генк" минимально победил "Дармштадт" в товарищеском матче.

Единственный гол во встрече забил украинец Руслан Малиновский ударом со штрафного на 30-й минуте первого тайма.

Следует отметить, что украинцы Артем Федецкий и Игорь Березовский вышли на поле в стартовом составе "Дармштадта" и провели весь поединок.
футбол, товарищеский матч, Артем Федецкий, Генк, Игорь Березовский, Руслан Малиновский, Дармштадт

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Источник:

Футбол 24

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