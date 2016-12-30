Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Рыбка официально стал одноклубником Селезнева в турецком клубе http://www.segodnya.ua/img/article/7845/88_main.1483083271.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/88_tn.1483083271.jpg Украина Стороны подписали предварительный контракт на два года

Рыбка официально стал одноклубником Селезнева в турецком клубе

Сегодня, 09:34

Стороны подписали предварительный контракт на два года

Александр Рыбка перешел в &quot;Карабюкспор&quot;
Александр Рыбка перешел в "Карабюкспор"

Бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Рыбка продолжит карьеру в турецком "Карабюкспоре".

Генеральный директор этого клуба Толга Гюл сообщил, что с голкипером уже подписан предварительный контракт на два года и вскоре Рыбка присоединится к своей новой команде.

Официальное же соглашение между вратарем и "Карабюкспором" будет подписано в период зимнего трансферного окна.

Добавим, что Рыбка перешел в "Карабюкспор" в статусе свободного агента, поскольку "Динамо" он покинул в связи с истечением срока контракта.
футбол, чемпионат Турции, Александр Рыбка, Карабюкспор

Вы сейчас просматриваете новость "Рыбка официально стал одноклубником Селезнева в турецком клубе". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Dynamo.kiev.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Александр Рыбка. Фото AFP

Голкипер Александр Рыбка может перейти в "Карабюкспор"

Вчера, 13:26

С турецким клубом контракт подписал недавно Евгений Селезнев

Украина

Александр Рыбка. Фото ФК "Динамо"

"Динамо" объявило о расставании с Рыбкой

23 Декабря, 23:31

Игрок получил статус свободного агента

Футбол

Рыбка с семьей на отдыхе. Фото Instagram

Вратарь "Динамо": "На колесо обозрения - больше ни ногой!"

8 Ноября, 17:51

Александр Рыбка проводит свободное время в Грузии

Футбол

Рыбка с семьей в Париже. Фото Instagram

Голкипер "Динамо" проводит время в Диснейленде

5 Октября, 16:45

Александр Рыбка с семьей отдыхает в Париже

Новости

<p>Рыбка с Шовковским на тренировке. Фото AFP</p>

"Динамо" дозаявило Александра Рыбку на сезон

30 Июля, 11:42

В прошлом сезоне голкипер сыграл всего шесть матчей в чемпионате Украины

Новости

<p>Рыбка на отдыхе. Фото Инстаграм</p>

Александр Рыбка хочет покинуть киевское "Динамо"

13 Июля, 17:07

Голкипер не попал в заявку команды на новый сезон

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.