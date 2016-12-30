Рыбка официально стал одноклубником Селезнева в турецком клубе

Стороны подписали предварительный контракт на два года

Бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Рыбка продолжит карьеру в турецком "Карабюкспоре".

Генеральный директор этого клуба Толга Гюл сообщил, что с голкипером уже подписан предварительный контракт на два года и вскоре Рыбка присоединится к своей новой команде.

Официальное же соглашение между вратарем и "Карабюкспором" будет подписано в период зимнего трансферного окна.

Добавим, что Рыбка перешел в "Карабюкспор" в статусе свободного агента, поскольку "Динамо" он покинул в связи с истечением срока контракта.