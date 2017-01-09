Рыбка получил тяжелую травму в первом же матче за "Карабюкспор"
Вратарь вынужден передвигаться на костылях
Повреждение, полученное экс-голкипером "Динамо" Александром Рыбкой в первом же матче за "Карабюкспор", оказалось тяжелым.
Футболист сейчас вынужден передвигаться на костылях и пропустит ориентировочно 4-6 недель.
Напомним, "Карабюкспор" с украинцем в стартовом составе потерпел разгром в товарищеском поединке против "Аланьяспора" (1:4). Рыбка пропустил только один мяч, после чего был заменен по причине вероятного повреждения.
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