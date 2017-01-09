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Рыбка получил тяжелую травму в первом же матче за "Карабюкспор" http://www.segodnya.ua/img/article/7866/0_main.1483975283.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/0_tn.1483975283.jpg Украина Вратарь вынужден передвигаться на костылях

Рыбка получил тяжелую травму в первом же матче за "Карабюкспор"

Сегодня, 17:21

Вратарь вынужден передвигаться на костылях

Александр Рыбка. Фото ФК &quot;Карабюкспор&quot;
Александр Рыбка. Фото ФК "Карабюкспор"

Повреждение, полученное экс-голкипером "Динамо" Александром Рыбкой в первом же матче за "Карабюкспор", оказалось тяжелым.

Футболист сейчас вынужден передвигаться на костылях и пропустит ориентировочно 4-6 недель.

Напомним, "Карабюкспор" с украинцем в стартовом составе потерпел разгром в товарищеском поединке против "Аланьяспора" (1:4). Рыбка пропустил только один мяч, после чего был заменен по причине вероятного повреждения.
футбол, товарищеский матч, Александр Рыбка, Карабюкспор

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Источник:

Динамомания

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