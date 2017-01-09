Рыбка получил тяжелую травму в первом же матче за "Карабюкспор"

Повреждение, полученное экс-голкипером "Динамо" Александром Рыбкой в первом же матче за "Карабюкспор", оказалось тяжелым.

Футболист сейчас вынужден передвигаться на костылях и пропустит ориентировочно 4-6 недель.

Напомним, "Карабюкспор" с украинцем в стартовом составе потерпел разгром в товарищеском поединке против "Аланьяспора" (1:4). Рыбка пропустил только один мяч, после чего был заменен по причине вероятного повреждения.