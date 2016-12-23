С нового года в Украине заработает дорожная полиция (видео)
События на ТК Украина
Всего планируют создать около трех сотен патрулей дорожной полиции
С нового года в Украине заработает дорожная полиция, которая будет иметь функции бывшей ГАИ.
Семейные ссоры, нарушение общественного порядка, убийства и контроль на дорогах. Все это в последний год лежало на плечах патрульных. Чтобы разгрузить их, МВД решило создать новое подразделение.
В 2014 году правоохранители оформили более 153 тысяч дорожных происшествий, в них погибли почти четыре с половиной тысячи человек.
А с января на украинских трассах произошло на четверть кровавых ДТП больше, чем в прошлом году.
Чем новое подразделение будет отличаться от старой ГАИ и полиции нынешней?
"Разница должна быть в степени подготовки. Например, они должны обладать навыками контраварийного вождения, которых нет у полицейских, будет лучше оборудование, которое дозволит лучше контролировать скорость автомобилей, даже встречных автомобилей", – отметил Владислав Антонов, автоэксперт.
Всего в Украине планируют создать около трех сотен патрулей дорожной полиции. Они будут следить за порядком на дорогах как государственного, так и международного значения.
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