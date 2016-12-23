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С нового года в Украине заработает дорожная полиция (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7823/95_main.1482488843.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/95_tn.1482488843.jpg Украина Всего планируют создать около трех сотен патрулей дорожной полиции

С нового года в Украине заработает дорожная полиция (видео)

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Сегодня, 12:25

Всего планируют создать около трех сотен патрулей дорожной полиции


С нового года в Украине заработает дорожная полиция, которая будет иметь функции бывшей ГАИ.

Семейные ссоры, нарушение общественного порядка, убийства и контроль на дорогах. Все это в последний год лежало на плечах патрульных. Чтобы разгрузить их, МВД решило создать новое подразделение.

В 2014 году правоохранители оформили более 153 тысяч дорожных происшествий, в них погибли почти четыре с половиной тысячи человек.

А с января на украинских трассах произошло на четверть кровавых ДТП больше, чем в прошлом году.

Чем новое подразделение будет отличаться от старой ГАИ и полиции нынешней?

"Разница должна быть в степени подготовки. Например, они должны обладать навыками контраварийного вождения, которых нет у полицейских, будет лучше оборудование, которое дозволит лучше контролировать скорость автомобилей, даже встречных автомобилей", – отметил Владислав Антонов, автоэксперт.

Всего в Украине планируют создать около трех сотен патрулей дорожной полиции. Они будут следить за порядком на дорогах как государственного, так и международного значения.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Программа "События"

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