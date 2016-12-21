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Самое массовое исполнение "Щедрика" устроили в Виннице (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7815/92_main.1482317336.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7815/92_tn.1482317336.jpg Украина Местные жители собрались на главной площади города 

Самое массовое исполнение "Щедрика" устроили в Виннице (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:00

Местные жители собрались на главной площади города 


Массовое исполнение "Щедрика" устроили в Виннице. Три сотни хористов спели на центральной площади города. Так отпраздновали столетие со дня написания Николаем Леонтовичем шедевра, который в праздничные дни раздается всем миром и считается самой любимой рождественской мелодией.

"На самом деле песня рождественская – она всегда вселяет такой дух Рождества, счастье, веру в будущее, веру в лучшее", – сказала Ольга Ястремская, жительница Винницы.

"Более 300 человек только с хоров. Отдельных слушателей, которые также присоединились, это я уже даже не берусь считать. Но большая часть хоровых коллективов города присоединилась к нашей акции", – поделилась Нинель Сизова, организатор акции.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Программа "События"

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