Самое массовое исполнение "Щедрика" устроили в Виннице (видео)

Массовое исполнение "Щедрика" устроили в Виннице. Три сотни хористов спели на центральной площади города. Так отпраздновали столетие со дня написания Николаем Леонтовичем шедевра, который в праздничные дни раздается всем миром и считается самой любимой рождественской мелодией.

"На самом деле песня рождественская – она всегда вселяет такой дух Рождества, счастье, веру в будущее, веру в лучшее", – сказала Ольга Ястремская, жительница Винницы.

"Более 300 человек только с хоров. Отдельных слушателей, которые также присоединились, это я уже даже не берусь считать. Но большая часть хоровых коллективов города присоединилась к нашей акции", – поделилась Нинель Сизова, организатор акции.

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