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Сборная Украины проиграла грекам на "Кубке Эгейского моря" http://www.segodnya.ua/img/article/7888/24_main.1484598557.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/24_tn.1484598557.jpg Украина Юношеская сборная Украины в стартовом матче турнира в Турции уступила сверстникам из Греции

Сборная Украины проиграла грекам на "Кубке Эгейского моря"

Сегодня, 22:29

Юношеская сборная Украины в стартовом матче турнира в Турции уступила сверстникам из Греции

Юношеская сборная Украины. Фото ФФУ
Юношеская сборная Украины. Фото ФФУ

Юношеская сборная Украины (футболисты до 16 лет) неудачно сыграла в дебютном матче на ежегодном международном турнире "Кубок Эгейского моря", который стартовал в Турции. Команда Олега Кузнецова уступила с минимальным счетом сверстникам из Греции – 0:1.

Украинской сборной, которая уже в 14-й раз участвует в турнире и является рекордсменом по этому показателю среди всех команд-гостей, предстояло провести первую встречу группового турнира с командой Словакии. Однако, из-за неожиданного отказа словаков от участия в турнире, в первом туре украинцы сыграли с греками.

Во вторник сборная Украины сыграет с Черногорией.

УкраинаГреция – 0:1 (0:1)
Гол: Александропулос (38)
Предупреждение: Арванитис (42), Маврудис (54)
футболисты, сборная Украины U16

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Источники:

ФФУ, Сегодня|Спорт

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