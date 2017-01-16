Сборная Украины проиграла грекам на "Кубке Эгейского моря"
Юношеская сборная Украины в стартовом матче турнира в Турции уступила сверстникам из Греции
Юношеская сборная Украины (футболисты до 16 лет) неудачно сыграла в дебютном матче на ежегодном международном турнире "Кубок Эгейского моря", который стартовал в Турции. Команда Олега Кузнецова уступила с минимальным счетом сверстникам из Греции – 0:1.
Украинской сборной, которая уже в 14-й раз участвует в турнире и является рекордсменом по этому показателю среди всех команд-гостей, предстояло провести первую встречу группового турнира с командой Словакии. Однако, из-за неожиданного отказа словаков от участия в турнире, в первом туре украинцы сыграли с греками.
Во вторник сборная Украины сыграет с Черногорией.
Украина – Греция – 0:1 (0:1)
Гол: Александропулос (38)
Предупреждение: Арванитис (42), Маврудис (54)
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