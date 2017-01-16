Сборная Украины проиграла грекам на "Кубке Эгейского моря"

Юношеская сборная Украины (футболисты до 16 лет) неудачно сыграла в дебютном матче на ежегодном международном турнире "Кубок Эгейского моря", который стартовал в Турции. Команда Олега Кузнецова уступила с минимальным счетом сверстникам из Греции – 0:1.

Украинской сборной, которая уже в 14-й раз участвует в турнире и является рекордсменом по этому показателю среди всех команд-гостей, предстояло провести первую встречу группового турнира с командой Словакии. Однако, из-за неожиданного отказа словаков от участия в турнире, в первом туре украинцы сыграли с греками.

Во вторник сборная Украины сыграет с Черногорией.

Украина – Греция – 0:1 (0:1)

Гол: Александропулос (38)

Предупреждение: Арванитис (42), Маврудис (54)