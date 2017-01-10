Сборная Украины проведет товарищеский матч с самой титулованной командой Европы

В рамках подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы по футзалу 2018 года сборная Украины 28-29 января дважды в Киеве сыграет со сборной Испании, второй командой мирового рейтинга и действующим чемпионом Европы.

Обе игры пройдут в столичном Дворце спорта, начало матчей и 28 января и 29 января – в 15.00.

Сборная Испании является одной из самых титулованных в мире и лучшая в Европе – на ее счету две победы в чемпионатах мира, семь триумфов на континентальном первенстве, еще четырежды команда останавливалась в шаге от победы на чемпионатах мира и Европы.

До этого команды встречались между собой 12 раз. Во всех победу праздновали испанцы. Разница мячей – 45:10.

Билеты на матчи сборных Украины и Испании уже в продаже, их стоимость колеблется от 50 до 400 грн.