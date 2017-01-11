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Сборы по-украински: где и за сколько клубы будут готовиться к весенней части сезона http://www.segodnya.ua/img/article/7871/3_main.1484121131.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/3_tn.1484121131.jpg Украина Турция подешевела из-за терактов и требует от африканцев визы

Сборы по-украински: где и за сколько клубы будут готовиться к весенней части сезона

Сегодня, 09:51

Турция подешевела из-за терактов и требует от африканцев визы

Первопроходцы. Раньше всех каникулы закончились у &quot;Карпат&quot;. До Турции они - под львовским снегом. Фото fckarpaty.lviv.ua
Первопроходцы. Раньше всех каникулы закончились у "Карпат". До Турции они - под львовским снегом. Фото fckarpaty.lviv.ua

Зимний отпуск у команд украинской Премьер-лиги подошел к концу. Первыми после каникул вернулись игроки "Карпат" - 9 января. Вчера на своих клубных базах собрались футболисты "Ворсклы" и "Днепра", сегодня начнут подготовку в весенней части сезона "Звезда" и "Александрия", завтра - "Шахтер" и "Олимпик", в субботу - "Динамо".

Позже всех к работе вернется "Заря" - встреча луганчан намечена лишь на 16 января. К этому времени некоторые из наших клубов уже будут находиться на зарубежных сборах. А их большинство команд УПЛ проведет в привычном и годами проверенном месте - на Средиземноморском побережье Турции. "В этом году цены там стали заметно ниже, чем в прошлом сезоне. Поскольку, из-за определенной нестабильности, вызванной, в частности, терактами, туда поедет гораздо меньше европейских команд, - рассказал "Сегодня" украинский организатор сборов Николай Выдерко. - Так, если год назад стоимость двухнедельных сборов в Турции для делегации из 40 человек была в районе €35—45 тыс., то сейчас хороший сбор можно организовать и за €25—30 тыс. Это в январе-феврале, а в марте будет еще дешевле". 

Правда, как поведал на днях технический директор "Карпат" Тарас Гордиенко, могут возникнуть и дополнительные расходы - из-за требования турецкой стороны привлекать для обслуживания спаррингов исключительно местных арбитров. А оплата работы судейской бригады на одном матче составляет порядка €1 тыс. "Турки такие письма пишут каждый год, - успокаивает Выдерко. - Но мы считаем, что это требование распространяется лишь на официальные товарищеские матчи: те, на которые продаются билеты, приглашают телевидение и о которых сообщают в УЕФА. Если же турецких рефери приглашать на все проводимые спарринги, то у них просто физически не наберется такого количества квалифицированных арбитров. Вместе с тем, там же в это время, наряду с командами, проводят свои сборы и судьи из разных стран - украинцы, россияне, белорусы, молдаване, словенцы. И готовы обслужить игры с участием своих земляков абсолютно бесплатно. Так было в прошлые годы, не думаю, что и сейчас что-то изменится".

Интересно, что для большинства наших команд места проведения сборов привычные и почти родные: для "Карпат" это Анталья, для Стали" - Белек, для "Зари" и "Ворсклы" - Сиде, для "Александрии" - Аланья. Причем украинцы, как правило, не изменяют не только выбранным городам, но даже полюбившимся отелям. А вот кропивницкая "Звезда", которая также первоначально планировала сборы в Турции, объявила, что меняет планы в пользу Кипра.

"Это удовольствие обойдется им в два раза дороже по сравнению с пребыванием в Сиде или Анталье. Да и со спарринг-партнерами там дела обстоят похуже, - говорит Николай Выдерко. - Я вижу этому только одно объяснение: они пригласили к себе на просмотр много африканских игроков, а турки тяжело открывают визы для африканцев. Помню даже случай, еще в середине 2000-х, когда один известный африканский легионер московского "Спартака" не смог получить турецкую визу и проводил сборы с молодежной командой".

А вот наши гранды - "Шахтер" и "Динамо" - зимние сборы по традиции проведут на Пиренеях. По словам Николая Выдерко, цена двухнедельного сбора в Испании для делегации из 40 человек стартует от € 68-70 тыс. У киевлян, как и год назад, в Марбелью полетит не только основа (в том числе и возвращенный из аренды "александриец" Роман Яремчук), но и команда U-19. Молодежка "горняков" отправится в турецкий Белек.

Зарплаты там платят нечасто. Не играешь в основе, травма - считай, что тебя кинули.

Тем временем турецкие СМИ продолжают "сватать" в свои команды украинцев. Вчера заговорили о возможном переходе в "Галатасарай" динамовца Хачериди за 4 млн евро. Между тем агент его одноклубника Рыбалки, Вячеслав Заховайло, предостерег игроков от трансферов в клубы этой страны: "Зарплаты там платят нечасто. Не играешь в основе, травма - считай, что тебя кинули. Все клубы финансово подвязаны к выплате гонораров за продажу телеправ. Деньги поступают им в конце июня, в лучшем случае. Так что набирайтесь терпения... В конце сезона вашему агенту поступит предложение, а именно - 50% зарплаты сразу или вообще ничего".
футбол, чемпионат Украины

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Автор:

Кинзерский Эдуард

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