Себестоимость и курс доллара: От чего зависят цены на украинское молоко и яйца

Сегодня, 18:46

Как только растет курс, доллара продавцы переписывают ценники – и не только на импортные продукты, но и на отечественные


На крупных фермах коров уже не доят руками. Одна корова дает в день 20 литров, а коровы-рекордсменкы – и по 30 литров молока. 60% себестоимости молока занимают корма.

"Корма могут увеличиваться в цене, потому что ГСМ (горюче-смазочные материалы – Ред.) Сегодня напрямую зависит от курса доллара", поясняет старший научный сотрудник Института животноводства Украинской академии аграрных наук Игорь Седюк.

Себестоимость литра молока – от 5 до 7 гривен. Затем его везут на завод и разливают в бутылки.

14.02 "Упаковка тетрапак, газ и вспомогательные материалы и оборудование – это все в СУМЭ Займет 30% себестоимости. Поэтому никаких вариантов на тему, почему она быть не может дорожат, если меняется курс – никаких нет", – рассказал директор филиала завода по переработке молока Игорь Прилипко.
Именно эти 30% и зависят от курса доллара.

Таким образом, вот как формируется цена молока для потребилетя:

  • 60% – сырье;
  • 28% – оборудование, упаковка;
  • 2% – газ;
  • 10% – другие затраты.

Если молоко в другой упаковке – пленке или бутылке, – то дорожает только пятая часть.

Сейчас литр молока заводу стоит 12-15 грн, но на полке в магазине цена выше на четверть из-за магазинной наценки. На рынке – чуть дешевле, литр молока стоит 17 грн, а полтора литра – 25 грн.

Эксперты шутят, что яйцо от доллара зависит на 100%, но не из-за расходы, а из-за наценок. Еще 2 недели назад десяток продавали за 33 грн, отмечает глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Из этих 33 грн порядка 7 грн – это себестоимость. У одного по такой цене 2% рентабельности, у кого-то – 15%. Дальше в рознице мы видели яйца по 13 грн", – рассказао Дорошенко.

"От курса доллара мы тоже зависим. Ветеринарные препараты, кормовые добавки, оборудование – все это закупается за рубежом", – объяснил директор Ассоциации птицеводов Украины Сергей Карпенко.

В Ассоциации говорят, что себестоимость больше – 13 гривен. Однако, почему на полке в магазине яйца стоят в районе 28 грн, должен выяснять Антимонопольный комитет.

При этом, 2015 год 30 крупнейших птицефабрик Украины заработали 27 млрд грн, при чем треть этой суммы – чистая прибыль.
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"Сегодня"

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