Сегодня первые в Польшу отправится скоростной поезд "Интерсити"

Расписание движения поезда подстроили под другой популярный маршрут в Польше

Новый скоростной поезд "Интерсити+" сегодня совершит свой первый рейс в Польский город Перемышль, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Сообщается, что "Укрзализныця" получила подтверждение от Польских железных дорог о назначении курсирования нового скоростного поезда "Интерсити+" № 705/706 Киев – Львов – Перемышль.

Поезд отправляться со станции "Киев-Пассажирский" в 06:45 и прибудет в Перемышль в 13:25.

"Новый поезд улучшит качество обслуживания пассажиров в направлении Киев – Перемышль и будет курсировать ежедневно составом скоростного электропоезда производства Hyundai Rotem. Поезд будет преодолевать расстояние из столицы Украины в Перемышль только 7 ч. 40 мин, а обратно – за 7 ч. 07 мин. Это замечательный подарок пассажирам от украинских и польских железнодорожников к новогодним и рождественским праздникам", – говорится сообщении компании.

В "Укрзализныце" отмечают, что расписание поезда разработано с учетом возможности пересадки на станции Перемышль на поезд № 3602 Перемышль – Краков – Вроцлав, который отправляется из Перемышля в 14:29. Обратно пассажиры поезда № 6302 Вроцлав – Краков – Перемышль, прибывающего в Перемышль в 13:18, также могут продолжить путешествие поездом № 705/706 Перемышль – Киев.

Как сообщалось, цена билета из Киева в Перемышль составляет ориентировочно 574 гривен (первый класс) и 406 гривен (второй класс), из Львова в Перемышль – 235 гривен и 172 гривни соответственно. Стоимость проезда привязана к евро по курсу 1 евро = 27,5099 гривен, поэтому может изменяться в зависимости от колебаний валют.