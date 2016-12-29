Сэкономить на праздники: к Новому году самые большие скидки — на одежду и технику

До Нового года осталось всего несколько дней, и магазины пытаются из последних сил заработать, устанавливая большие скидки. "Сегодня" выяснила, на чем сейчас можно сэкономить и как не попасть впросак в период праздничных распродаж.

ОБУВЬ И АЛКОГОЛЬ. Сами продавцы отмечают, что перед праздниками под действие всевозможных акций попадают самые популярные среди украинцев группы товаров. "Чаще всего это одежда, обувь, аксессуары, косметика и парфюмерия, товары для детей, а также книги, сувениры, декор для дома и всевозможная праздничная мишура", — рассказал нам руководитель одной из всеукраинских торговых площадок Иван Портной. Он отмечает, что размер скидки зависит от категории товара и колеблется от 10 до 70%, а иногда достигает и 90%! В среднем же перед Новым годом цены падают, по его словам, на 40%. Представитель другого крупного украинского ритейлера Дмитрий Покотило говорит, что обычно размер той или иной скидки зависит от "маржинальности товара", то есть от разницы между себестоимостью товара и его конечной ценой на прилавке. Именно поэтому одежда и обувь дешевеют куда значительнее смартфонов и компьютеров. "Максимальные скидки традиционно действуют опять же на одежду, обувь, аксессуары, декоративные материалы — здесь они доходят до 70%. На технику и электронику настоящие скидки редко превышают 15—20%", — говорит Портной. Например, пылесос, который до предновогодних акций в его компании стоил 3200 грн, сегодня обойдется в 2760 грн. Покотило добавляет, что среди техники, на которую действуют скидки, чаще всего попадаются мультиварки, водонагреватели и холодильники. Это, по ее словам, те товары, скидки на которые покупатели "подкарауливают" к праздникам. В свою очередь в одной из торговых сетей, продающей бытовую технику добавили, что у них перед Новым годом техника опускается в цене даже на 50%.

А вот на еде и алкоголе много сэкономить не получится — на них цена падает примерно на 15—25%, не больше. "Особо популярны предновогодние скидки и на детские игрушки — как мягкие, так и развивающие. Они обычно достигают 40%", — резюмирует Покотило.

РИСКИ. Но с большими скидками есть и большие риски. Экономист-аналитик МЦПИ Александр Жолудь предостерегает от покупки дорогих товаров, на которые продавцы устанавливают "грандиозные" скидки. Он отмечает, что, например, уступки на технику выше 50% могут быть в том случае, если магазин, например, закрывается, а весь товар так и не удалось распродать. "Когда распродаются остатки, скидки действительно могут быть значительными. Но в случае с сезонными акциями такое бывает редко — в это время они служат больше для того, чтобы заманить покупателя. Снижение цены может быть, но всего на 10—15%, и чем выше называется скидка, тем меньше вероятность, что она реальна. В этом случае магазины просто взвинчивают цену, а потом уже на нее и устанавливают акцию", — объясняет эксперт. Представитель Киевского облцентра защиты прав потребителей Роксолана Цирук говорит о еще одной хитрости — нередко магазины делают скидку на те продукты, срок хранения которых в скором будущем истекает.