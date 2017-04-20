Секретарю Союза журналистов РФ запретили въезд в Украину
Представителю журналистской организации России вменяют незаконное посещение Крыма
Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину секретарю Союза журналистов России (СЖР) Ашоту Джазояну за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Независимого медиа-профсоюз Украины.
В СБУ отмечают, что представителю СЖР запрещен въезд в Украину сроком на три года.
"Служба безопасности Украины признала достаточной имеющуюся информацию относительно действий представителя СЖР Ашота Джазояна "о факте совершения общественно опасного деяния, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины" и вынесла постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года", – говорится в ответе СБУ.
В свою очередь в СЖР в ответ опубликовала собственное заявление, в котором содержатся публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В частности, в документе фактически была признана законность оккупации части территории Украины:
"СЖР считает своим долгом напомнить зарубежным партнерам, что в согласовании с законодательством Российской Федерации Крым является субъектом РФ ... Наша позиция неизменна – для журналистики не существует границ", – говорится в их заявлении.
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