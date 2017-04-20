Секретарю Союза журналистов РФ запретили въезд в Украину

Сегодня, 09:52

Представителю журналистской организации России вменяют незаконное посещение Крыма 

Ашот Джазоян. Фото: facebook.com/Mediakongress
Ашот Джазоян. Фото: facebook.com/Mediakongress

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину секретарю Союза журналистов России (СЖР) Ашоту Джазояну за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Независимого медиа-профсоюз Украины.

В СБУ отмечают, что представителю СЖР запрещен въезд в Украину сроком на три года.

"Служба безопасности Украины признала достаточной имеющуюся информацию относительно действий представителя СЖР Ашота Джазояна "о факте совершения общественно опасного деяния, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины" и вынесла постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года", – говорится в ответе СБУ.

В свою очередь в СЖР в ответ опубликовала собственное заявление, в котором содержатся публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В частности, в документе фактически была признана законность оккупации части территории Украины:

"СЖР считает своим долгом напомнить зарубежным партнерам, что в согласовании с законодательством Российской Федерации Крым является субъектом РФ ... Наша позиция неизменна – для журналистики не существует границ", – говорится в их заявлении.
Крым, сбу, журналисты, рф, въезд, запретили

Вы сейчас просматриваете новость "Секретарю Союза журналистов РФ запретили въезд в Украину". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Елена Воробей. Фото: Instagram

Известную российскую юмористку Елену Воробей не пустили в Украину

3 Апреля, 09:40

Спектакль в Киеве состоялся, но актерам пришлось поочередно выступать вместо нее

Общество

Артемий Лебедев. Фото: facebook.com/temalebedev

Артемий Лебедев резко прокомментировал запрет на въезд на Украину

31 Марта, 20:29

Российский дизайнер заявил, что его "любимая Украина когда-нибудь избавится от текущей позорной и деструктивной власти"

Украина

Виталий Милонов. Фото: соцсети

Депутату Госдумы РФ Милонову запретили въезд в Украину

29 Марта, 09:43

Российскому политику не предъявлены никакие обвинения Службой безопасности Украины и он не числится в уголовных производствах

Мир

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

В Кремле отреагировали на запрет въезда Самойловой в Украину

23 Марта, 11:33

Песков надеется, что украинская сторона пересмотрит свое решение и певица сможет принять участие в конкурсе

Украина

СБУ приняла меры против иностранныъх политиков. Фото: архив

СБУ запретила въезд в Украину европейским политикам, посетившим Крым

20 Марта, 13:56

В "черный список" украинских силовиков попали политики из Сербии и Чехии

Звезды

Юлия Самойлова. Фото: Ruposters

"Советский" мир кончился – Забужко о запрете на въезд Самойловой в Украину

23 Марта, 06:36

Писательница поддерживает решение СБУ и считает, что все люди должны быть равны перед законом

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования