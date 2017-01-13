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Сергей Ребров: "Пришло время Ярмоленко перейти в хороший европейский клуб" http://www.segodnya.ua/img/article/7881/52_main.1484336798.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/52_tn.1484336798.jpg Украина Главный тренер "Динамо" готов отпустить лидера клуба

Сергей Ребров: "Пришло время Ярмоленко перейти в хороший европейский клуб"

Сегодня, 21:44

Главный тренер "Динамо" готов отпустить лидера клуба

Андрей Ярмоленко может покинуть &quot;Динамо&quot;. Фото AFP
Андрей Ярмоленко может покинуть "Динамо". Фото AFP

Наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров на встрече с болельщиками клуба высказал мнение, что лидеру "бело-синих" Андрею Ярмоленко пришло время перейти в более сильный чемпионат.

- Я никогда не откажусь от такого игрока как Ярмоленко. Он сейчас характеризует нашу команду. Что будет дальше? Ну конечно все мы понимаем, я с ним разговаривал и вижу – сейчас пришло время перейти Андрею в хороший европейский клуб. Думаю, что этот игрок заслужил уходить не бесплатно. Я ездил в Англию и в Ньон. Многие тренеры спрашивали о характере Ярмоленко. Я всегда даю только положительные характеристики, потому что прекрасно его знаю. В этой ситуации решать нужно только президенту "Динамо" и самому футболисту.
футбол, Динамо Киев, Сергей Ребров, Андрей Ярмоленко

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Источник:

FootBoom

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