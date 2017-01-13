Сергей Ребров: "Пришло время Ярмоленко перейти в хороший европейский клуб"

Наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров на встрече с болельщиками клуба высказал мнение, что лидеру "бело-синих" Андрею Ярмоленко пришло время перейти в более сильный чемпионат.

- Я никогда не откажусь от такого игрока как Ярмоленко. Он сейчас характеризует нашу команду. Что будет дальше? Ну конечно все мы понимаем, я с ним разговаривал и вижу – сейчас пришло время перейти Андрею в хороший европейский клуб. Думаю, что этот игрок заслужил уходить не бесплатно. Я ездил в Англию и в Ньон. Многие тренеры спрашивали о характере Ярмоленко. Я всегда даю только положительные характеристики, потому что прекрасно его знаю. В этой ситуации решать нужно только президенту "Динамо" и самому футболисту.