"Шахтер" прибыл в Испанию: список игроков на первом сборе "горняков" (фото)

Стартовал первый тренировочный сбор "горняков" в 2017 году. Утром 14 января дончане взяли курс на Пиренейский полуостров, где будут готовиться к весенней части сезона. В Испанию "оранжево-черные" отправились в таком составе:

Вратари: Никита Шевченко, Олег Кудрик, Антон Каниболоцкий, Андрей Пятов;

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко, Александр Кучер, Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Александр Зубков;

Нападающие: Андрей Борячук, Филипп Будковский, Гиорги Арабидзе.

Бразильцы и аргентинский форвард Факундо Феррейра доберутся до места сбора самостоятельно.

В 13:10 по местному времени самолет с украинской делегацией на борту совершил посадку в аэропорту Мурсии. Затем команда на автобусе переезжает в небольшой курортный город Ла-Манга, где будет базироваться ближайшие восемь дней.

После обеда и небольшого отдыха "горняки" проведут первую тренировку в 2017 году.