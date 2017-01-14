"Шахтер" прибыл в Испанию: список игроков на первом сборе "горняков" (фото)
Бразильцы и аргентинский форвард Факундо Феррейра доберутся до места сбора самостоятельно
Стартовал первый тренировочный сбор "горняков" в 2017 году. Утром 14 января дончане взяли курс на Пиренейский полуостров, где будут готовиться к весенней части сезона. В Испанию "оранжево-черные" отправились в таком составе:
Вратари: Никита Шевченко, Олег Кудрик, Антон Каниболоцкий, Андрей Пятов;
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко, Александр Кучер, Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец;
Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Александр Зубков;
Нападающие: Андрей Борячук, Филипп Будковский, Гиорги Арабидзе.
Бразильцы и аргентинский форвард Факундо Феррейра доберутся до места сбора самостоятельно.
В 13:10 по местному времени самолет с украинской делегацией на борту совершил посадку в аэропорту Мурсии. Затем команда на автобусе переезжает в небольшой курортный город Ла-Манга, где будет базироваться ближайшие восемь дней.
После обеда и небольшого отдыха "горняки" проведут первую тренировку в 2017 году.
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