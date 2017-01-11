"Шахтер" сыграет товарищеский матч с "Краковией"

"Горняки" проведут спарринг с поляками 22 января в Испании

Донецкий "Шахтер" выходит из отпуска. 12 и 13 января у игроков команды запланирован медосмотр. Украинцы пройдут обследование в Киеве, а легионеры уже непосредственно в Испании.

Утром 14 января дончане отправятся на первый тренировочный сбор 2017 года.

Напомним, "Шахтер" будет готовиться ко второй части сезона в испанском городе Ла-Манга, где подопечные Паулу Фонсеки задержатся до 22 января. Затем команда вернется в Киев, а уже 25 января возьмет курс на Португалию.

В Испании у "горняков" запланирован один контрольный матч. 22 января "Шахтер" сыграет с "Краковией" (Польша).