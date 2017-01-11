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"Шахтер" сыграет товарищеский матч с "Краковией" http://www.segodnya.ua/img/article/7873/35_main.1484147230.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/35_tn.1484147230.jpg Украина "Горняки" проведут спарринг с поляками 22 января в Испании

"Шахтер" сыграет товарищеский матч с "Краковией"

Сегодня, 17:07

"Горняки" проведут спарринг с поляками 22 января в Испании

Донецкий клуб начинает подготовку к весенней части сезона. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Донецкий клуб начинает подготовку к весенней части сезона. Фото ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" выходит из отпуска. 12 и 13 января у игроков команды запланирован медосмотр. Украинцы пройдут обследование в Киеве, а легионеры уже непосредственно в Испании.

Утром 14 января дончане отправятся на первый тренировочный сбор 2017 года.

Напомним, "Шахтер" будет готовиться ко второй части сезона в испанском городе Ла-Манга, где подопечные Паулу Фонсеки задержатся до 22 января. Затем команда вернется в Киев, а уже 25 января возьмет курс на Португалию.

В Испании у "горняков" запланирован один контрольный матч. 22 января "Шахтер" сыграет с "Краковией" (Польша).
футбол, товарищеский матч, Шахтер Донецк, Краковия

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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