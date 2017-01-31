Шестого февраля в Украине начинается регистрация на ВНО – Минобразования (видео)

Сегодня, 19:19

Зарегистрироваться можно на сайте Центра оценивания качества образования или обратиться в пункт регистрации


Шестого февраля в Украине начинается регистрация абитуриентов на внешнее независимое оценивание. Продлится оно до 17 марта. Об этом сообщили в Минобразования.

Сдавать можно не более четырех тестов. Экзамены состоятся в мае – июне. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет пройти тесты – проведут дополнительную сессию в июле. Зарегистрироваться можно на сайте Центра оценивания качества образования или обратиться в пункт регистрации. Кроме того, в этом году баллы по ВНО будут засчитывать, как результат государственной итоговой аттестации.

Основная новация – то, что государственная итоговая аттестация для выпускников общеобразовательных учебных заведений происходит исключительно в форме внешнего независимого оценивания.
Украина, регистрация, тесты, вно, минобразования

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"Сегодня"

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