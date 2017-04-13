Школу в Винницкой области эвакуировали из-за газового баллончика: 5 детей госпитализировали

Около 500 учеников и учителей эвакуировали в Вороновицкой школе №1 из-за распыления газового баллончика, передает ГУ ЧП Винницкой области. Сообщается, что между вторым и третьим этажом полицейские обнаружили пустой баллончик от перцового газа. Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и лица учеников, причастных к ней.

"В Винницкую областную детскую клиническую больницу доставили 12 школьников, которые пожаловались на жжение в горле и головную боль после распыления газового баллончика в учебном заведении. Всем провели осмотр и сделали анализы. Пять детей госпитализированы. Их состояние не тяжелое, но они остались под наблюдением медиков. Двое родителей написали отказ от госпитализации. Состояние еще пятерых школьников было близко к удовлетворительному и они не нуждались в больничном надзоре", – рассказал Об этом корреспонденту УНН-Центр сообщил главный врач медучреждения Василий Паненко.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), за что предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.