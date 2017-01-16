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Шовковский препятствовал работе полицейских, пытавшихся передать повестку его девушке (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7886/4_main.1484564316.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/4_tn.1484564316.jpg Украина Девушка экс-футболиста подозревается в ограблении квартиры

Шовковский препятствовал работе полицейских, пытавшихся передать повестку его девушке (видео)

Сегодня, 12:58

Девушка экс-футболиста подозревается в ограблении квартиры


Бывший вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский препятствовал работе полицейских.

Инцидент произошел в аэропорту "Борисполь". Шовковский со своей возлюбленной Мариной Кутеповой возвращались в Украину. На выходе из аэропорта их встречали полицейские, которые должны были вручить девушке повестку в суд.

Она уклоняется от допроса по уголовному делу по статье 185 – обворовывание квартиры, совершенное группой лиц, в котором сама же является обвиняемой, сообщается в видео apravda.com в Youtube.

Экс-футболист не позволял полицейским добраться до девушки, а в одном моменте в попытке заблокировать стражей порядка не удержался на ногах и упал. В итоге девушка проигнорировала вручение повестки.
футбол, Александр Шовковский

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