Синоптик рассказала, когда в Украине снова потеплеет

Вчера, 13:31

23 августа прохлада сохранится в большинстве областей страны, однако ближе к выходным вновь потеплеет 

Фотограф: Vitalii Lazebnyk
Фотограф: Vitalii Lazebnyk

В ближайшие несколько дней в Украине сохранится прохладная погода. Однако уже в пятницу, 25 августа, на территории страны вновь потеплеет.

Об этом синоптик Наталья Диденко рассказала в эфире одного из телеканалов.  

Атмосферный фронт, который принес в Украину похолодание, уже сместился с западных областей, говорит синоптик.  

"Там частично прояснилось, красивое утро было, частично где-то еще облаками затянуло. Дождь идет в северных, центральных областях до юга. На юге похолодало. В Одессе, например, сейчас + 17 градусов. И дождь с облаками", – сказала синоптик.

Наталья Диденко отметила, что сегодня сохранится высокая температура воздуха на востоке Украины.

"В Харьковской, Донецкой и Луганской областях температура воздуха будет еще выше, чем на остальной территории Украины. Но фронт постепенно доходит и туда. Пройдут и там дожди", – сообщила она.

По словам синоптика, уже завтра, 23 августа, свежая погода сохранится в большинстве областей Украины. Температура воздуха в среду будет в пределах +18 ..+ 24 градусов. Свежо будет и на Харьковщине, Донетчине, Луганщине. Наталья Диденко добавляет, что завтра еще возможны периодические осадки.

"Возможно, атмосфера просто ограничится плотной облачностью, а не дождями", – подчеркнула она.

Уже с 25 августа в Украине вновь ожидается повышение температуры воздуха. На выходных в Киевской области будет тепло, но до +30 градусов воздух не прогреется. В то же время, согласно сегодняшнему прогнозу, 28 августа возможно очередное повышение температуры воздуха.  

"Словом, сейчас похолодание, дальше будет потепление", – сказала Диденко.

Напомним, сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Во многих областях пройдут кратковременные дожди с грозами, местами порывы ветра и шквалы.
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Источники:

"Сегодня", ЭспрессоТВ

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