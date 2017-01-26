Синоптики обещают украинцам морозы до -24

Сильные морозы придут уже завтра, в стране также ожидаются cнег и гололед

В пятницу, 27 января, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14 градусов, днем -1...-3 градуса.

На западе облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-18 градусов, днем 0...-5 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -17...-22 градуса, днем 0...-5 градусов.

На севере облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-17 градусов, в Сумской области до -20 градусов, днем 0...-8 градусов.

В центре облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-16 градусов, местами -18...-22 градуса, днем -2...-10 градусов.

На востоке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -18...-24 градуса, днем -7...-12 градусов.

На юге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-16 градусов, днем 0...-6 градусов, в Запорожской области ночью до -20 градусов, днем до -10 градусов.