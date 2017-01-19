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Синоптики обещают украинцам ночные морозы до -24 http://www.segodnya.ua/img/article/7898/64_main.1484836059.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/64_tn.1484836059.jpg Украина В стране также ожидаются туман и гололед, но без осадков 

Синоптики обещают украинцам ночные морозы до -24

Сегодня, 16:26

В стране также ожидаются туман и гололед, но без осадков 

В стране будет холодно. Фото: pixabay.com
В стране будет холодно. Фото: pixabay.com

Завтра, 20 января, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем -1...-3 градуса.

На западе облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-18 градусов, днем 0...-6 градусов.

На севере облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-12 градусов, днем 0...-6 градусов.

В центре облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-18 градусов, днем -1...-7 градусов.

На востоке облачно с прояснениями, небольшой снег, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-18 градусов, днем -1...-6 градусов.

На юге облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-14 градусов, днем 0...-6 градусов.
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