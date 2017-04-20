Синоптики обещают украинцам ночью снегопад

Похолодание в стране продолжится: и днем, и ночью ожидается снижение температуры

В пятницу, 21 апреля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью в воздухе заморозки 0...-5 градусов, температура днем +8...+10 градусов.

На западе переменная облачность, без осадков, только на Прикарпатье ночью мокрый снег, на Закарпатье дождь с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Ночью в воздухе заморозки 0 ...-5 градусов, температура днем +5...+10 градусов.

На севере переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью в воздухе заморозки 0...-5 градусов, температура днем +5...+10 градусов.

В центральных областях облачно, мокрый снег, налипание мокрого снега, в Кировоградской и Днепропетровской областях сильный мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Ночью в воздухе заморозки 0...-5 градусов, температура днем 0...+5 градусов.

В восточных областях облачно, ночью мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, днем местами сильные осадки. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Ночью в воздухе заморозки 0...-5 градусов, температура днем +5...+10 градусов.

На юге облачно, ночью сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, днем умеренный мокрый снег и дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1...+4 градуса, днем +5...+10 градусов.