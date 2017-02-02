Синоптики предупреждают украинцев об изменении погоды и оползнях

Страну накроет мокрый снег, уже с третьего февраля ожидается потепление

Украинцев ждут изменения погодных условий третьего-четвертого февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в следующие два дня погода в Украине изменится: на большей части территории страны ожидается мокрый снег и дождь, местами – гололед и налипание мокрого снега.

Третьего февраля днем в Карпатах и на Закарпатье, а также в Черниговской и Сумской областях, ожидаются сильные осадки.

Кроме того, начиная с западных областей, температура в Украине постепенно повысится на 5-10 градусов.

Второго-третьего февраля в связи с потеплением и осадками, местами – в виде мокрого снега, в горных районах Закарпатской области объявляется значительный (третий) уровень лавинной опасности. Также существует угроза оползней снега на дороги.