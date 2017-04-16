Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

В ближайшие сутки, 17 апреля, погоду в Украине будет определять прохладная воздушная масса, лишь на востоке и юге будет теплее, сообщает Укргидрометцентр.

В южной части и восточных областях Украины в понедельник ожидаются дожди, местами сильные, в Карпатах – дождь и мокрый снег, на остальной территории – без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в западных, северных и центральных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 7-12°тепла, в южной части ночью 3-8º, днём 11-16°.

В Киеве – без осадков. Температура воздуха ночью 1-3° тепла, днем 8-10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 25,2 градусов тепла в 1956 году, а самая низкая ночью на отметке 5,3 градуса мороза в 1929 году.

Во вторник, 18 апреля, в южных, восточных и центральных областях Украины ожидается дождь, в центральных, Харьковской, Николаевской областях – сильный дождь и мокрый снег, на остальной территории – без существенных осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Ночью в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки 0-6°, на остальной территории температура воздуха 2-7° тепла; днем 3-9° тепла, на юге Левобережья 10-15°.

В Киеве – без осадков. Ночью заморозки 0-3°, днем температура воздуха 6-8° тепла.