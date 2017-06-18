Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

В Киеве без осадков. Ветер северный, умеренный. Температура ночью 12-14°, днем 26-28°

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять теплый, в большинстве областей сухой, на юге и западе влажный воздух, сообщает в воскресенье днем Укргидрометцентр.

Ночью в южной части, днем в западных областях Украины местами пройдут кратковременные дожди с грозами; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей местами 15-18°; днем 23-28°, в горах 15-20°.

В Киеве без осадков. Ветер северный, умеренный. Температура ночью 12-14°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 июня самая высокая температура днем была 34,4 в 1918г., самая низкая ночью 5,9 в 1900г.

На 20 июня синоптики прогнозируют в Украине без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°; днём 25-30°.

В Киеве на 20 июня также прогнозируется погода без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17-19°; днём 28-30°.

18 июня на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 20-22°, в районе Одессы 10-17°, в Днепре возле Киева 20°.