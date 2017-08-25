Синоптики рассказали, какой сегодня будет погода

Сегодня, 09:18

Украинцев снова ждет изменение погодных условий

В Украине снова тепло. Фото: архив
В Украине снова тепло. Фото: архив

Сегодня в Украине ожидается солнечная погода с переменной облачностью, а также прогнозируется теплый день, сообщает Укргидрометцентр.

Так, на всей территории Украины сегодня не предвидится осадков, а вот ночи будут прохладные.

На Западе страны будет от 24 до 27 градусов тепла, ночью – всего 10-12. Такая же погода ждет и жителей Востока, за исключением Луганской области, где ночью температура опустится местами до 9 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Центре и на Севере Украины синоптики прогнозируют максимум до 27 тепла, ночи, как и в других регионах, будут прохладные – 10-12 градусов.

Теплее всего сегодня будет традиционно на Юге. Дневная температура достигнет 28 градусов, ночью также немного теплее – до 15 тепла.

12_06
погода, температура, синоптики, укргидрометцентр

Вы сейчас просматриваете новость "Синоптики рассказали, какой сегодня будет погода ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Разрушительный тайфун "Хато" добрался до Китая: появилось видео

Вчера, 12:35

Стихия уже убила пять человек, многие пропали без вести

Другие страны

Тайфун Хато: огромная волна сбила репортера в прямом эфире

Вчера, 02:15

Съемочная группа опрометчиво решила устроить прямое включение с набережной

Другие страны

Мощный тайфун ударил по Гонконгу: появились фото

23 Августа, 12:46

В некоторых районах города воды уже по колено

Другие страны

Тайфун "Нору" 7 августа ударил по острову Хонсю. Фото: AFP

Тайфун "Нору" обрушился на Японию

7 Августа, 13:59

Под удар ливней и ураганного ветра может попасть Токио

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования