Синоптики рассказали, когда в Украину вернется потепление

Сегодня, 15:55

В стране холодная погода, которую принес арктический воздух, сохранится до конца недели

В ближайшие дни в стране будет холодно. Фото: AFP
В ближайшие дни в стране будет холодно. Фото: AFP

Небольшое потепление в Украине возможно 22-23 апреля, сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.

"На выходные заморозки, наверное, прекратятся. Немного станет теплее", – сказала она.

По ее словам, эта неделя будет не просто прохладной, а по-зимнему холодной. Кроме того, она добавила, что в Киеве на выходных может быть дождь.

Погода в Украине: в ночь на среду ожидается серьезное похолодание

А синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что в ближайшие дни в Украине сохранятся ночные морозы, а днем температура воздуха будет чуть выше нуля.

"Потепление вероятно с 23-24 апреля. Но ночи все равно еще будут холодными", – отмечает Диденко.

Ранее синоптики предупредили украинцев об ухудшении погодных условий 18-22 апреля 2017 года. 

"В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5 градусов, на поверхности почвы 3-8 градусов, дневная температура 3-9 градусов тепла", – говорится в сообщении ГСЧС.
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Источники:

"Сегодня", Украинские новости

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