Синоптики уточнили прогноз погоды на День Независимости
Погоду в Украине зададут воздушные массы из Северной Атлантики
На День Независимости, 24 августа, погоду Украины будет определять прохладный воздух североатлантического происхождения. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики не ожидают в этот день в Украине осадков – лишь ночью в северной части местами может идти небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, порывистый.
Температура ночью 8-13°С, днем 17-22°С; в Карпатах ночью 2-7°С, днем 14-19°С; на юге Украины ночью 11-16°С, днем 23-28°С.
В Киеве на День Независимости днем ожидается 17-19°С, ночью 11-13°С, ветер западный, 7-12 м/с, переменная облачность без осадков.
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Инфографика: Укргидрометцентр
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