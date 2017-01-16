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Скандал вокруг "СТБ": соцсети отреагировали моментально http://www.segodnya.ua/img/article/7887/72_main.1484583828.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/72_tn.1484583828.jpg Украина Интернет-юзеры осудили канал за трансляцию российской "Битвы экстрасенсов" с сепаратистами и наемниками

Скандал вокруг "СТБ": соцсети отреагировали моментально

Сегодня, 18:22

Интернет-юзеры осудили канал за трансляцию российской "Битвы экстрасенсов" с сепаратистами и наемниками

В сети активно обсуждают скандал вокруг телеканала &quot;СТБ&quot; и &quot;Битвы экстрасенсов&quot;. Фото: stb.ua
В сети активно обсуждают скандал вокруг телеканала "СТБ" и "Битвы экстрасенсов". Фото: stb.ua

Сегодня вокруг телеканала СТБ разразился скандал: в эфир вышел один из эпизодов российской версии телешоу "Битва экстрасенсов", в котором принимали участие военные РФ, воевавшие на Донбассе против украинцев.

В частности, один из солдат подтвердил, что недавно "служил" на войне на востоке Украины.

Генеральный директор канала Владимир Бородянский на своей странице в Facebook сразу же извинился перед телезрителями, а также пообещал уволить всех, кто пустил это в эфир.

Между тем, данная ситуация все равно подняла шум в социальных сетях. Большая часть пользователей раскритиковала канал. Но некоторые заступились за него.

Как сообщалось, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины 19 января рассмотрит вопрос о показе передачи "Битва экстрасенсов" на телеканале "СТБ", в которой принимали участие российские военные.
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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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