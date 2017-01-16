Скандал вокруг "СТБ": соцсети отреагировали моментально
Интернет-юзеры осудили канал за трансляцию российской "Битвы экстрасенсов" с сепаратистами и наемниками
Сегодня вокруг телеканала СТБ разразился скандал: в эфир вышел один из эпизодов российской версии телешоу "Битва экстрасенсов", в котором принимали участие военные РФ, воевавшие на Донбассе против украинцев.
В частности, один из солдат подтвердил, что недавно "служил" на войне на востоке Украины.
Генеральный директор канала Владимир Бородянский на своей странице в Facebook сразу же извинился перед телезрителями, а также пообещал уволить всех, кто пустил это в эфир.
Между тем, данная ситуация все равно подняла шум в социальных сетях. Большая часть пользователей раскритиковала канал. Но некоторые заступились за него.
Украина. "Я там служил." Война,совсем недавно...#ихтамнет pic.twitter.com/lMW8TlrMcK— Oleksandr Arhat (@olarhat) 15 января 2017 г.
Российская Битва Экстрасенсов доказала присутствие русских военных на Донбассе. Бинго!— Semen Kabakaev (@SemenKabakaev) 15 января 2017 г.
Украинский канал снял с эфира "Битву экстрасенсов".— #MDK (@mudakoff) 16 января 2017 г.
Для участников "Битвы" это не новость, они это предвидели
Вот это у меня бомбануло за Битву Экстрасенсов на СТБ о русских военных.— Капитан Прайс (@Price_Cap_UA) 16 января 2017 г.
Это скольких уволить надо, чтобы загладить?
Как выпустить такое??
Вырезанный СТБ кусок с террористом, который воевал в Украине. https://t.co/lRCtqymAfF #СТБгориваду— Nikitich (@DNikitich) 15 января 2017 г.
Как сообщалось, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины 19 января рассмотрит вопрос о показе передачи "Битва экстрасенсов" на телеканале "СТБ", в которой принимали участие российские военные.
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