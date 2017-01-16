Скандал вокруг "СТБ": соцсети отреагировали моментально

Интернет-юзеры осудили канал за трансляцию российской "Битвы экстрасенсов" с сепаратистами и наемниками

Сегодня вокруг телеканала СТБ разразился скандал: в эфир вышел один из эпизодов российской версии телешоу "Битва экстрасенсов", в котором принимали участие военные РФ, воевавшие на Донбассе против украинцев.

В частности, один из солдат подтвердил, что недавно "служил" на войне на востоке Украины.

Генеральный директор канала Владимир Бородянский на своей странице в Facebook сразу же извинился перед телезрителями, а также пообещал уволить всех, кто пустил это в эфир.

Между тем, данная ситуация все равно подняла шум в социальных сетях. Большая часть пользователей раскритиковала канал. Но некоторые заступились за него.

Российская Битва Экстрасенсов доказала присутствие русских военных на Донбассе. Бинго! — Semen Kabakaev (@SemenKabakaev) 15 января 2017 г.

Украинский канал снял с эфира "Битву экстрасенсов".



Для участников "Битвы" это не новость, они это предвидели — #MDK (@mudakoff) 16 января 2017 г.

Вот это у меня бомбануло за Битву Экстрасенсов на СТБ о русских военных.

Это скольких уволить надо, чтобы загладить?

Как выпустить такое?? — Капитан Прайс (@Price_Cap_UA) 16 января 2017 г.

Как сообщалось, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины 19 января рассмотрит вопрос о показе передачи "Битва экстрасенсов" на телеканале "СТБ", в которой принимали участие российские военные.