СМИ: Макаренко не захотел играть в "Динамо" за четверть миллиона долларов
Украинским защитником интересуются португальский "Спортинг" и российская "Уфа"
Как стало известно, защитник Евгений Макаренко отклонил новое предложение киевского "Динамо" о продлении контракта на улучшенных условиях.
По сведениям источника, в случае согласия заработная плата 25-летнего футболиста должна была составить 250 тысяч долларов в год.
Учитывая, что игрок не полетел на сбор команды в Испании, можно констатировать, что восьмилетнее сотрудничество футболиста с клубом окончено.
В прессе уже появлялась информация о заинтересованности в Макаренко со стороны португальского "Спортинга" и российской "Уфы", которую сам игрок позже опроверг.
Напомним, что контракт Макаренко с "Динамо" истек 31 декабря прошлого года.
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