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СМИ: Макаренко не захотел играть в "Динамо" за четверть миллиона долларов http://www.segodnya.ua/img/article/7886/36_main.1484567680.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/36_tn.1484567680.jpg Украина Украинским защитником интересуются португальский "Спортинг" и российская "Уфа"

СМИ: Макаренко не захотел играть в "Динамо" за четверть миллиона долларов

Сегодня, 13:54

Украинским защитником интересуются португальский "Спортинг" и российская "Уфа"

Евгений Макаренко. Фото
Евгений Макаренко. Фото

Как стало известно, защитник Евгений Макаренко отклонил новое предложение киевского "Динамо" о продлении контракта на улучшенных условиях.

По сведениям источника, в случае согласия заработная плата 25-летнего футболиста должна была составить 250 тысяч долларов в год.

Учитывая, что игрок не полетел на сбор команды в Испании, можно констатировать, что восьмилетнее сотрудничество футболиста с клубом окончено.

В прессе уже появлялась информация о заинтересованности в Макаренко со стороны португальского "Спортинга" и российской "Уфы", которую сам игрок позже опроверг.

Напомним, что контракт Макаренко с "Динамо" истек 31 декабря прошлого года.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Евгений Макаренко

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Источник:

Динамомания

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