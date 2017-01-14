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СМИ: Милевский должен банку "Феррари" за невыплаченный кредит http://www.segodnya.ua/img/article/7882/39_main.1484400891.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/39_tn.1484400891.jpg Украина Украинский футболист не является на заседания суда, но начал погашать долг

СМИ: Милевский должен банку "Феррари" за невыплаченный кредит

Сегодня, 15:34

Украинский футболист не является на заседания суда, но начал погашать долг

Артем Милевский. Фото Instagram
Артем Милевский. Фото Instagram

Форвард "Тосно" Артем Милевский брал кредит в "Приватбанке" и до сих пор не выплатил его.

Украинский нападающий несколько лет назад взял кредит в украинском банке на сумму 1 миллион гривен. В качестве залога Артем указал автомобиль Ferrari.

Свое элитное авто Артем разбил, а кредит так и не выплатил.

В Голосеевском суде Киева еще с лета продолжаются заседания по иску банка к футболисту в связи с невыплатой кредита.

В пятницу, 13 января, должно было состояться четвертое заседание по делу. На него, как и на предыдущие три, экс-форвард "Динамо" не явился.

Однако, не исключено, что Артему удастся избежать наказания от судебной системы Украины. Дело в том, что, кроме неявки Милевского, сегодня также представители банка попросили перенести заседание, поскольку футболист начал выплачивать кредит.

По информации телеканала "Футбол-1", суд решил перенести заседание по делу на 3 февраля.

Напомним, что сейчас Милевский находится на контракте с клубом второй лиги России "Тосно".
футбол, Артем Милевский

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Источник:

SportArena

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