СНБО определился с гособоронзаказом на 2017-2019 годы

Сегодня, 12:44

Как сообщается, был впервые введен трехлетний период закупок вооружения и военной техники, что обеспечит рациональное использование мощностей оборонных предприятий

Олег Гладковский. Фото: 112.ua
Олег Гладковский. Фото: 112.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил показатели государственного оборонного заказа на 2017-2019 годы. Об этом на конференции сообщил заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

"СНБО утвердил проект основных показателей государственного оборонного заказа на 2017 год и на 2018 и 2019 годы. Этим был впервые введен трехлетний период закупок вооружения и военной техники, что обеспечит рациональное использование мощностей оборонных предприятий", – сказал он.

Гладковский добавил, что этим же решением была поставлена задача по упрощению получения кредитов под госгарантии для оборонных предприятий.

Как сообщалось, государственный оборонный заказ на 2016 год по состоянию на конец декабря 2016 года выполнен госконцерном "Укроборонпром" на 99%.

Ранее в "Укроборонпроме" заявили, что украинская армия не получает современную технику и государство лишь частично закрывает потребности военных в связи с отсутствием средств на новые разработки.
Украина, СНБО, укроборонпром, Гладковский, оборонный заказ

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Источник:

УНИАН

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