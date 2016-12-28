Создана экспертная группа для разработки курса "IT-школьник"

В HUB 4.0 состоялась презентация инициативы "IT-школьник". К обсуждению инициативы присоединились лидеры в сфере IT-образования, эксперты.

"IT-школьник" — это общественная инициатива, ее цель — консолидировать усилия рынка IT-образования, объединить лучший опыт и существующие методики в прогрессивный образовательный IT-курс для внедрения в государственных школах с 1 по 12 классов. "Наша визия — воспитать открытое инновациям поколение, которое мыслит логично и креативно, понимает современные технологии и способно создавать будущее. Рынок образования сегментирован, мы предлагаем объединить усилия, чтобы вместе выработать комплексный подход к школьному IT-образованию, предложить Министерству образования качественную и доступную альтернативу существующему курсу информатики, который не отвечает запросам современного мира", — отметил основатель HUB 4.0 и инициатор встречи Валерий Омельченко.

Для этого к работе в экспертной группе приглашаются все заинтересованные компании и организации. После разработки курс планируется запустить в формате пилотного проекта в одной из общеобразовательных школ, а после — предложить внедрить в учебные планы. "Я с большим энтузиазмом поддерживаю инициативу. Но важно понимать, как достичь синергии существующих проектов и конечную цель. Если это создание инновационной экономики, необходимо смотреть шире IT. Это должно быть комплексное stem-образования — наука, технологии, инженерия, математика. В таком случае курс станет базой для будущего инновационного развития Украины", — отметила Татьяна Нанаева, директор Intel по корпоративным делам и связям с правительственными учреждениями в Украине и СНГ, глава комитета по вопросам модернизации и информатизации образования Общественного совета МОН Украины.

О готовности присоединиться к разработке такого курса заявили представители проектов Brain Basket foundation, Kid’IT, LITS4kids, Code Club TA Ventures, Kyiv Smart City, Boteon и другие. "Важно внедрять такие инициативы и на примере пилотных проектов показывать, что они работают. Курс должен быть персонализированным, чтобы каждый ребенок выбирал максимально интересное и прикладное направление для себя. В этом принцип воспитания смарт-детей и построения смарт-экономики", — отметил Илья Безручко, представляющий Kyiv Smart City.

Сооснователь школы "Фокус освіти" Валерия Заболотная подчеркнула, что в условиях устаревшей инфраструктуры, кадрового дефицита и "силы инерции" главным драйвером образования становятся сами дети: "Доступ к информации безграничен. Если дети хотят узнать что-то, их достаточно только направить и дать эту возможность. Так работает UNIT factory, она фактически автоматическая и не завязана на преподавателях. Мы готовы делиться опытом и помогать "включать" внутреннюю познавательную активность детей. Ведь главное обучить не программированию, а научить учиться и поглощать знания эффективно".

Участники встречи создали экспертную группу и подписали обращение к Министру образования и науки Украины Лилии Гриневич с инициативой создать при министерстве рабочую группу "IT-школьник", которая координировала бы эту работу.